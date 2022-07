Eric Maurel, Procureur de la République de Nîmes : " le Gard, son fil conducteur c'est la violence"

Avant de quitter le Gard, où il a passé plus de cinq ans, Eric Maurel a accordé un long entretien, ce jeudi, à France Bleu Gard Lozère. Le Procureur de la République de Nîmes, 62 ans, est muté en Guadeloupe. Une promotion. Il devient procureur général à la Cour d'Appel. Réputé pour son exigence, il a notamment géré les affaires de la tuerie des Plantiers, ou encore l'épilogue après la disparition du jeune Lucas Tronche. Il reste encore en fonction une semaine dans le Gard, avant de partir en congés, puis rejoindre la Guadeloupe.

D'abord, un éclairage sur l'actualité des dernières semaines. Les incendies à répétition. Quelles sont les peines encourues pour les responsables d'incendies ?

"Lorsqu'on provoque un incendie, si c'est de manière accidentelle, par exemple en faisant des travaux agricoles et ça provoque une étincelle, etc, les peines peuvent aller jusqu'à cinq ans, sept ans d'emprisonnement ainsi que des peines d'amende extrêmement lourde. Le législateur a voulu véritablement protéger la nature et les habitations, et les entreprises, et les pompiers. Si l'acte est volontaire, donc si on est en présence d'un incendiaire -voire d'un pyromane, c'est une pathologie- selon la nature de l'incendie, selon l'endroit ou il a été mis, notamment lorsqu'il s'agit de bois, maquis, landes, plantations -Ce à quoi nous sommes confrontés dans le Gard- si l'incendie est de nature à créer un dégât irréversible à l'environnement ou un danger pour les personne, les peines peuvent aller jusqu'à quinze années de réclusion criminelle et même encore plus si malheureusement cet incendie volontaire a créé la mort de quelqu'un. Donc à ce moment là, c'est la cour d'assises.

Aujourd'hui, on est même verbalisé si on jette un mégot.

Heureusement, on est verbalisé, si on jette son mégot, si on allume son barbecue. Il y a dans le Gard notamment... moi ce qui vous aura marqué, c'est qu'il y a deux dangers permanents : l'eau et le feu. Le feu, donc les incendies ; l'eau, ce sont les épisodes cévenols, les inondations. Et force est de constater que beaucoup de nos concitoyens ne le prennent pas en considération, notamment au niveau des campagnes de débroussaillage. C'est un véritable impératif, une priorité que d'être soucieux et d'être dans la prévention vis à vis de l'incendie.

Alors, il y a des campagnes de prévention, il y a déjà des sanctions. Là, c'est plus subjectif. Mais à votre avis, on peut aller encore plus loin. Il faut aller plus fort, taper plus fort ?

Non, les peines sont déjà déjà adaptées. On peut aller jusqu'à quinze années de réclusion criminelle, voire au delà. Vous savez qu'il y a un principe d'individualisation de la peine. Il ne s'agit pas de taper sur tout ce qui bouge. Déjà il faut arriver à interpeller les auteurs de ces faits qu'ils soient involontaires ou ou volontaires. Malheureusement, on arrive toujours après, après le drame, puisque ce sont les fumées qui alertent les guetteurs. Et lorsqu'on arrive, les incendiaires, volontaires ou involontaires, sont sont partis. Je tiens à souligner d'ailleurs le travail remarquable des pompiers en terme d'analyse sur les départs de feu ainsi que des cellules d'enquête de la gendarmerie. Gendarmes et pompiers, je dis gendarmes et pompiers parce que c'est en général en zone gendarmerie, plus rarement en zone police.. ils font un travail d'analyse qui parfois, force est de le constater - cet été, on en est déjà à trois personnes identifiées et interpellées - nous permettent de remonter jusqu'à l'auteur volontaire ou involontaire de l'incendie.

Vous allez nous quitter. Qu'est ce qui vous aura marqué finalement sur vos années gardoises?

Beaucoup de choses. D'abord, c'est un département, où il fait bon vivre, c'est un département où il y a de belles choses à voir et de belles choses à faire. Je suis un abonné, si je puis dire, du musée de la Romanité où je me rends régulièrement. C'est un bonheur renouvelé. Et puis toute la richesse historique, patrimoniale de ce département. Et puis c'est un département qui est très méconnu. Moi, avant de venir ici avec mon épouse, on ne le connaissait pas, on l'avait traversé, on disait "oui, c'est beau, il y a le Pont du Gard". Puis on a découvert une nature absolument grandiose. Vous le savez probablement, on fait beaucoup de randonnées avec mon épouse, que ce soit la Camargue, que ce soit les Cévennes. Il y a un endroit que je considère comme magique dans cette région, c'est le cirque de Navacelles qui est méconnu. Qui connaît le cirque de Navacelles? Il faut être un peu initié. Et puis la grotte de Trabuc, le mont Aigoual, le nombre de sites absolument extraordinaires. Marcher et puis aller jusqu'à la Baume par exemple. C'est un site qui est magique. Il y en a plein ! Donc le Gard est riche de son patrimoine naturel, c'est un bonheur.

Je sais pas si vous reviendrez un jour comme directeur de l'office de tourisme. Vous avez déjà des quelques atouts. Sur le plan des affaires, maintenant ?

Sur le plan des affaires, c'est un département, un ressort qui est riche en activités criminelles et délictuelles. Le fil conducteur de ce ressort, c'est la violence. C'est un ressort qui est particulièrement violent. En 36 ans de carrière, j'étais en Corse, j'étais au Pays basque, j'étais en région parisienne, c'est probablement le poste le plus violent auquel j'ai été confronté. Il semblerait que mon futur poste en Guadeloupe soit bien positionné en terme de criminalité. Mais le Gard, c'est une particularité. Donc il y a la violence qui est liée au narco banditisme, les fameux règlements de compte, assassinats, tentatives d'assassinats, qui se sont répétés dans l'agglomération de Nîmes, mais pas qu'à Nîmes, aussi à Marguerittes, dans la région d'Uzès, de Bagnols sur Cèze. On oublie aussi ces faits-là. Le trafic de stupéfiants qui est très prégnant ici. La drogue arrive par centaines de kilos chaque semaine à Pissevin / Valdegour. Mais il n'y a pas que le cannabis, c'est aussi la cocaïne et l'héroïne. Ce département est une plaque tournante, une sorte de centrale d'achat pour la drogue qui est rediffusée dans le Gard rhodanien, mais au-delà aussi dans tout le couloir rhodanien et jusqu'en Corse. C'est dire l'enjeu que représente la lutte contre les stupéfiants ici. Et puis il y a la violence sur la voie publique, ça part vite, ça part fort. On ne sait pas toujours pourquoi ; les protagonistes eux-mêmes ne savent pas toujours pourquoi ils se tapent dessus. J'ai été très marqué par en 2017-2018, toutes les séries de home jacking, les agressions à domicile avec des actes de torture et de barbarie qui étaient complètement inutile. Enfin, on passe la nuit à torturer des gens pour leur dérober deux montres et quelques centaines d'euros. C'est extraordinairement violent. Violence sur la voie publique aussi. Violence contre les gendarmes, violences contre les policiers, violence contre les pompiers, violences contre les enseignants, contre les assistants sociaux, violence contre toutes les formes de représentation de la puissance publique. Et puis violences intrafamiliales, dont quelque chose qui est très très prégnant dans le Gard, mais partout, c'est la violence faite aux femmes et la violence conjugale.

Est-ce que là on se sent impuissant? Est ce que c'est un échec? Est ce que c'est une fatalité?

Non, il n'y a aucune fatalité. Quand on est Procureur de la République, il faut être résolument optimiste. On fait ce métier parce qu'on pense que demain sera meilleur et que l'homme sera meilleur demain. Sinon, il faut changer de métier très très vite puisque nous, on ne voit que les coulisses de la société. Moi, je suis Procureur de la République. Je vous parle de ces coulisses que ne voient pas nos concitoyens. La plupart de nos concitoyens vivent très heureux et très sereins et très tranquilles dans le Gard, et c'est très bien comme cela. Moi, je vois le côté sombre, le revers de la médaille, c'est ce dont je vous parle. Mais pour un procureur, c'est une caractéristique. Dans d'autres départements, je vous parlerais de l'accidentologie routière qui est très élevée dans le Gard. C'est aussi une violence, la violence routière. Dans d'autres départements, je vous parlerais des atteintes à l'environnement, etc Ici c'est la violence. Est ce que c'est lié à des phénomènes culturels? Est ce que c'est lié à des phénomènes de précarité sociale et économique? Il y a une spécificité gardoise. L'Arc méditerranéen est connu pour être violent, mais le Gard, c'est fort. En même temps, il faut rester optimiste. On voit bien, notamment en matière de violence conjugale, que quand on crée des groupes de parole, quand on crée des outils de responsabilisation des auteurs de violences conjugales, il y a des déclics qui se font. Donc il ne faut désespérer de rien et au contraire espérer de tout.

Vous avez prévenu le suivant, ou plutôt la suivante ?

On s'est contacté. Madame Gensac (NDLR : Cécile Gensac, procureure de la république à Pau), la future procure la République de Nîmes. On a fait le passage de consignes, elle découvrira les spécificités gardoises. Mais bien entendu, je l'ai éclairée un petit peu sur les réalités de ce département. Mais il y en a bien d'autres. Il y a aussi les atteintes à l'environnement avec toutes les infractions à l'urbanisme et les constructions illicites. Il y a les atteintes à la probité. Il y a beaucoup d'enjeux dans ce département. Pour un procureur de la République, c'est un territoire qui est très riche.

Une affaire que vous avez pas évoquée. Pourtant, vous êtes allé au bout. Elle est terminée maintenant. c'est l'affaire Lucas Tronche.

Lucas Tronche, Antoine Zoia, Martin. Ce sont des affaires qui marquent le département et qui marquent l'activité d'un procureur de la République. Lucas Tronche, c'était une affaire malheureusement très médiatisée ; quand je dis malheureusement, parce que c'était l'expression d'une souffrance à la fois familiale et collective au sein de la communauté villageoise. Ça nous a beaucoup occupés, mais Antoine Zoia aussi, on y avait mis les moyens. Moi, ça reste des affaires qui me marqueront parce qu'on a conservé jusqu'au bout l'espoir. Il était faible, mais l'espoir de retrouver ces adolescents vivants, même si au fil du temps, l'espoir s'atténuait. Mais c'est ce qui a motivé les enquêteurs, le juge d'instruction, mes collègues du parquet, les deux affaires se sont terminées de manière dramatique et c'est un sentiment d'échec. Mais.. ils sont probablement décédés quasiment dans les heures qui ont suivi leur disparition. Et ce n'est pas l'action judiciaire qui aurait permis de les sauver.

Ce qui restera de votre passage aussi, c'est tout ce que vous avez fait, permettez moi d'insister... mais pour lutter contre les violences conjugales, vous avez beaucoup fait ici dans le Gard, jusqu'à en faire, j'imagine, une juridiction exemplaire. C'est votre plus grande fierté ?

C'est une vraie fierté. La plus grande, je ne sais pas, mais une vraie fierté. Parce qu'il restera cet observatoire des violences faites aux femmes que le Département a mis en place. C'était avec le président Bouad à l'époque. Nous avions parlé de ce sujet. Et puis la vice-présidente qui est en charge de cette thématique. Et puis le conseil départemental a maintenu ce projet. Et c'est vrai que j'ai engagé le parquet. J'ai engagé la juridiction de Nîmes dans le traitement des violences conjugales. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un sujet républicain. Je ne cesse de le dire, de le répéter, de le marteler. On ne peut pas croire au triptyque républicain, Liberté, égalité, fraternité. -Et puis je vais même rajouter au triptyque le concept de laïcité- sans se préoccuper du sort qui est fait aux femmes au XXIᵉ siècle. Les lois sont de plus en plus progressistes, de plus en plus adaptées. Le cas échéant, de plus en plus répressives contre toutes les formes de violences, de discrimination sexuelle, physique, psychologique, de violence au travail faite aux femmes. Mais force est de constater que, dans la société, leur situation ne cesse de régresser. Le sort des femmes aujourd'hui n'est pas particulièrement bienveillant dans le monde associatif, dans le monde de l'entreprise. Partout. C'est un vrai sujet. Donc c'est quelque chose qui est signifiant de l'état de notre société. Donc le procureur public de Nîmes et son parquet se sont engagés dans ce thème.

Vous êtes souvent là pour "taper". Mais ce n'est pas que ça. Est ce que vous pensez à quelqu'un éventuellement que vous auriez pu sauver justement? Ça peut être une femme ou quelqu'un d'autre, mais sur votre parcours,.. c'est aussi le cœur de votre métier : servir les gens.

Il y en a beaucoup. Le procureur, il n'est pas là pour taper. Il est là pour veiller au respect des grands principes républicains et au respect de la loi. Mais comme tout magistrat, il se doit d'être juste, c'est à dire d'être exact. Après, on peut le faire avec fermeté et chacun sait que je le fais avec beaucoup de fermeté. Mais fermeté ne signifie pas sévérité. Il m'est arrivé de demander des relaxes ou des acquittements, c'est à dire de faire constater l'innocence de quelqu'un. Mais je crois beaucoup à la fermeté du discours, pas obligatoirement de la sanction, mais du discours. Chacun doit être dans la symbolique de son action et le discours d'un procureur qui peut être humaniste. L'humanisme, la compréhension, l'empathie n'excluent pas la fermeté, qui permet ensuite au juge de rétablir les plateaux de la balance. Mais il y a beaucoup, beaucoup de réussites, que ce soient des victimes... Il y en a beaucoup que nous avons pu protéger et sortir des affres de la violence intrafamiliale, mais aussi des individus qui étaient impliqués, qui dans le trafic de stupéfiants, qui dans les atteintes aux biens. Je pense aussi à des mineurs. Heureusement qu'on a des réussites parce que ce serait à désespérer de tout. Le métier de magistrat n'est pas vain. Il n'est pas inutile. Et de temps en temps, on a un petit joyau comme ça. On a une réussite. Ce que je dis à mes collègues, même si on a 100 échecs et qu'on a une réussite, ce qui compte, c'est la réussite.

Vous changez encore de carrière. Encore un dernier métier, c'est ça?

Encore un nouveau. Dernier, je ne sais pas. Mais un nouveau métier. Procureur général, c'est une autre dimension. On n'est plus dans l'organisation, dans le soutien, dans la logistique. Le procureur général, c'est quelqu'un qui est chargé de décliner les grandes directives de politique pénale du gouvernement, de veiller à leur harmonisation, à l'action cohérente des différents procureurs de la République sur son ressort. On revient toujours en fait aux grands principes républicains, c'est à dire dans le respect de la séparation des pouvoirs. Néanmoins, la cohérence de l'action de l'Etat -et la justice, c'est un service public de l'Etat avec toute sa spécificité - pourquoi ? De façon à ce que le procureur général et ses procureurs, -ce n'est pas un possessif, c'est quelque chose plutôt d'affectueux. Je suis encore Procureur de la République et j'ai mon procureur général- veillent tout simplement au principe d'égalité du citoyen devant la loi et des qualités du citoyen dans la justice.

Ce sera votre dernier poste?

Je ne sais pas. La retraite commence à se rapprocher tout doucement. Tout dépendra -puisque nous avons la chance que mon épouse soit aussi mutée avec moi en Guadeloupe- Tout dépendra de la qualité de vie et de la qualité de la vie personnelle et professionnelle qu'on trouvera là-bas. On ne sait jamais. Mais je vais m'investir totalement désormais au profit des populations guadeloupéennes.

Vous avez quand même de toute façon commencé aussi une autre carrière depuis un bon moment déjà. C'est aussi l'écriture. Vous en êtes où ?

J'ai un livre qui est en attente chez un éditeur prestigieux, donc j'attends de voir si ce livre les intéresse. J'en ai encore deux ou trois autres qui sont dans mon ordinateur, en cours de finalisation. J'ai un Bac Philo Lettres. Je me suis orienté vers des études de Droit parce que je considérais que le Droit, c'était de la Philosophie appliquée. À un moment, j'ai trouvé, et retrouvé le plaisir de l'écriture. Et depuis 2008 maintenant, j'écris régulièrement des essais, des essais sur le monde judiciaire, des livres juridiques. Un petit scoop : il doit y avoir un ou deux romans qui sont en attente. Ça, c'est les prochains. Vous savez qu'un auteur ne dévoile jamais avant, on partirait probablement sur un autre style d'écriture. Reste à savoir si ça peut intéresser quelqu'un.

Qui peut être forcément le fruit de votre histoire, de votre parcours, non ?

Absolument pas, mais pas du tout. J'ai deux romans qui sont en écriture en même temps. Ils n'ont rien à voir avec le monde judiciaire. C'est pas des romans policiers, au contraire. Vous savez... un procureur de la République, parfois, comme certains des justiciables qu'il est amené à rencontrer, a besoin de s'évader.

Eric Maurel est notamment déjà l'auteur de "Paroles de procureur", aux éditions Gallimard, mais aussi de "Les violences faites aux femmes, aspects juridiques et judiciaires", ou encore "Portraits de procureurs".

