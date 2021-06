Éric Piolle, le maire de Grenoble est sorti de garde à vue et rejette tout soupçon de favoritisme

Éric Piolle est sorti de garde à vue un peu avant 18 heures ce mardi, la justice n'ayant été pris aucune mesure à son encontre. Il était entendu depuis mardi matin dans le cadre d'une enquête préliminaire dirigée par le Parquet de Valence et portant sur l'organisation de "La Fête des Tuiles" en 2015 et 2016. "Je suis au service de la Justice en tant que patron de l'administration municipale, c'est bien normal", a déclaré l'élu écologiste en sortant des locaux de l'antenne de la Police Judiciaire à Valence.

"La justice fait son travail"

"Il y a aujourd'hui une administration qui a fait son travail, une justice qui fait son travail" a affirmé Éric Piolle devant les journalistes, balayant toute accusation de favoritisme dans ce dossier. "Je ne politiserai pas cette affaire, je suis un justiciable comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde" a souligné le maire de Grenoble et possible candidat en 2022. Il a mis en avant le caractère "technique" de ce dossier. "Il y a un débat technique posé par la Chambre Régionale des Comptes sur le choix entre deux procédures de marchés publics", a poursuivi Éric Piolle.

Dans un rapport publié en 2018, la Chambre régionale des comptes (CRC) avait pointé l'absence de publicité et de mise en concurrence dans l'organisation de "La Fête des Tuiles" en 2015 et 2016. Cette organisation avait été confiée à l'association Fusées pour 123.000 en 2015, et 128.000 euros en 2016. C'est ce rapport de la CRC qui avait mené à l'ouverture d'une enquête préliminaire dépaysée à Valence et confiée par le Parquet à l'antenne grenobloise de la Police judiciaire de Lyon.

Lors d'une conférence de presse en mai 2018, Éric Piolle s'était défendu de toute proximité avec l'association organisatrice. Il expliquait par ailleurs qu'il s'agissait d'une création artistique, un spectacle qui n'avait donc pas à passer par une procédure d'appel d'offre de marché public, comme c'est le cas pour une prestation de service.