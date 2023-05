Eric Piolle sera bien jugé en appel pour favoritisme à Grenoble, sa demande de dépaysement ayant été rejetée

Le maire de Grenoble sera jugé en appel dans sa ville, pour favoritisme, les 19 et 20 juin prochains

Eric Piolle et six autres personnes seront bien jugés les 19 et 20 juin prochains par la Cour d'appel de Grenoble, dans l'affaire dite de la fête des Tuiles. Le maire écologiste de Grenoble avait pourtant déposé un recours auprès du parquet général de Grenoble pour demander le dépaysement de l'audience. Premier refus du parquet général de Grenoble.

Demande de dépaysement refusée à deux reprises

Il avait alors fait un recours devant le procureur général de la Cour de cassation qui a, à son tour, refusé de dépayser l'affaire, ce mercredi 17 mai, comme nous l'a expliqué le service de presse de la Cour de cassation, confirmant ainsi une information de nos confrères du Dauphiné Libéré.

Décision incohérente, pour l'avocat du maire de Grenoble

L'avocat du maire de Grenoble s'est dit surpris d'apprendre cette information par la presse. "Je ne comprends pas pourquoi en première instance, l'affaire avait été dépaysée à Valence et qu'en appel il faut que ce soit jugé à Grenoble. Il y a une incohérence entre le Parquet et le Parquet général de Grenoble." nous a dit Maitre Thomas Fourrey, l'avocat de la Ville de Grenoble qui conclut : "Mon client est las de ces vicissitudes".

Relaxe en première instance à Valence

Eric Piolle et six autres personnes comparaitront pour favoritisme, c'est-à-dire pour ne pas avoir respecté la réglementation des marchés publics quant à l’attribution de l’organisation de la Fête des Tuiles en 2015 et 2016, juste après la première élection d'Eric Piolle, c'était en 2014.

En première instance, en octobre dernier, devant le tribunal correctionnel de Valence, les 7 prévenus avaient été relaxés. Éric Piolle avait plaidé la bonne foi, en attribuant le marché à une association "amie". Mais le Parquet de Valence avait fait appel.