Éric Raoult, ancien ministre et ancien maire du Raincy est mort

Éric Raoult, ancien ministre sous Jacques Chirac et ancien maire (UMP) du Raincy de 1994 à 2015, est décédé, annonce ce 16 avril, son épouse. Il avait 65 ans.

Il avait été nommé ministre de l'Intégration et de la luttre contre l'exclusion en 1995 avant d'être nommé ministre délégué à la ville et à l'Intégration en 1997. Il avait également été député de la Seine-Saint-Denis pendant plus de vingt ans. Il avait adhéré au RPR puis était resté fidèle à la droite avec l'UMP et LR.

En 2020, il était de nouveau candidat aux élections municipales du Raincy avec la liste "Pour l'amour du Raincy" au premier tour. Lors du second tour, il s'allie en 5ème positiion sur la liste de Pierre-Marie Salles qui obtiendra 13,48% des voix.

Plus d'infos à venir.