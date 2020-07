Erquelinnes : une maman soupçonnée d'avoir tué 2 de ses 3 enfants, le 3° est en réanimation

Un drame dans un des 6 villages de la commune d'Erquelinnes à la frontière avec Jeumont, une enseignante de 35 ans est soupçonnée d'avoir tué ses 2 petites filles de 22 mois et de 7 ans, ça s'est passé mardi soir.

C'est en rentrant du travail que le papa horticulteur a découvert le drame et qu'il a appelé les secours. L'enseignante de 35 ans est soupçonnée d'avoir noyé la petite dernière dans la baignoire, la seconde de 7 ans est morte après avoir reçu plusieurs coups de couteau dans la gorge, quand à l’aîné un petit garçon de 8 ans également blessé avec l'arme, il a été sauvé in extremis par les secours, mais il est encore en réanimation et sa vie est encore danger selon David Lavaux, le bourgmestre belge.

La femme a ensuite tenté de se suicider en se tailladant les veines. "C'était une famille sans problème", installée depuis 4 ans, se désole le bourgmestre, très investie dans le village où la mère avait d'ailleurs enseigné. Les 2 parents avaient notamment été guides nature.

Mais depuis quelques temps la femme fragilisée après un avortement s'était repliée sur elle même, et "le confinement n'a pas du arranger" raconte l'élu belge.

Malgré la réouverture des écoles, elle ne voulait plus mettre ses enfants et elle avait déjà prévenu la directrice de son école qu'elle ne travaillerait plus à la rentrée pour s'occuper de l'éducation de ses 3 enfants.

La femme qui devrait être entendue aujourd'hui par la police, devrait sortir demain de l'hôpital de Charleroi.