Erquy : un cocktail molotov sur le chantier du parc éolien

Les tensions autour du chantier du parc éolien de la baie de Saint-Brieuc prennent un nouveau tournant. Un cocktail molotov a été lancé sur le chantier de raccordement de la plage de Caroual à Erquy (Côtes-d'Armor), dans la nuit du vendredi au samedi 24 avril, vers 4h du matin.

Un vigile, seul présent sur place, à pu rapidement arrêter le feu. L'engin incendiaire a été conçu dans une canette de bière, précisent les gendarmes. Le gardien n'a pas été blessé, "mais il est très choqué" assure Henri Labbé, maire d'Erquy.

J'appelle vraiment tous les citoyens au calme. - Henri Labbé, maire d'Erquy

"Voir ça, ça me choque", ajoute l'élu. "J'ai vraiment peur des incidents et des accidents qui vont venir après." Le maire d'Erquy sent la tension monter autour de ce chantier depuis quelques semaines. "Je sais que pour les marins c'est important mais on n'y peut rien. C'est là et on va avoir les éoliennes."

Les travaux de raccordement du futur parc éolien ont débuté le 15 mars dernier. Les travaux en mer doivent débuter dans les prochaines semaines. Un décision qui avait provoqué la colère de riverains et les comités de pêche locaux contestent cette installation.

Henri Labbé, maire d'Erquy, s'inquiète aussi de l'image que cet événement peut donner de sa commune alors que la saison touristique doit bientôt démarrer. "Ça peut vraiment impacter la saison. Les estivants pourraient se dire qu'il faut éviter Erquy parce qu'il y a des problèmes ici." La compagnie RTE devrait renforcer le nombre de vigiles présents sur le site, assure Henri Labbé.