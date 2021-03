Eschau : un court-circuit sur une ligne de 20 000 volts coupe le courant de 5 000 logements

Près de 5.000 logements privés d'électricité à Eschau et à Plobsheim à cause d'un incident sur une ligne de 20.000 volts. Un piquet en fer l'a sectionnée lors de travaux publics ce vendredi 12 mars après-midi. Le choc a provoqué un important arc électrique et une explosion. Il n'y a pas de blessé indiquent les pompiers. L'intervention d'ES Strasbourg a permis de rétablir rapidement le courant.

En parallèle, une cérémonie se tenait au CFA d'Eschau pour rendre hommage à Bernard Stalter, ancien président de la Chambre des métiers d'Alsace mort du Covid il y a un an à l'âge de 63 ans. L'incident n'a pas eu d'impact sur la cérémonie