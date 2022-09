Escroquée de 745 euros, notre journaliste témoigne

Les victimes d'arnaques par de faux agents bancaires sont de plus en plus nombreuses. Notre collègue Flora Midy, que vous entendez chaque matin sur France Bleu Belfort Montbéliard, en a, elle aussi, fait les frais. Elle a accepté de témoigner.

Ce jour-là, Flora est sur son lieu de travail, la tête un peu occupée : "Je reçois un SMS de ma banque m'informant qu'un conseiller va m'appeler sur mon portable puisqu'il y a un soupçon de paiement frauduleux depuis ma carte bancaire avec xxxx et les derniers chiffres de ma carte." Dans la foulée, elle reçoit effectivement un appel : "C'est un homme qui me dit faire partie du service fraude de ma banque et qu'il y a un paiement de 745 € qui a été repéré avec ma carte sur un site de paris sportifs en ligne depuis la ville d'Abidjan. Là, c'est un peu la panique. 745 €, c'est beaucoup d'argent." Mais son interlocuteur la rassure. Il lui dit explique que la banque a repéré cela à temps, qu'ils ont fait opposition sur sa carte et qu'elle va être remboursée de ces 745 €.

Il connaissait toutes les informations personnelles

Puis il lui propose de vérifier avec elle ses informations personnelles : "Il me dit "vous appelez bien comme ça, vous habitez bien à telle adresse. Votre numéro de compte, c'est bien ça. Vous avez bien tant sur votre compte bancaire." Il connaissait absolument tout de mes informations personnelles et bancaires." Le soi-disant agent explique alors à Flora qu'elle va devoir valider une opération sur son téléphone pour pouvoir être remboursée des 745 €.

L'opération en question s'affiche sur son écran : "Et là, c'est comme quand on fait un paiement en ligne avec sa carte, il faut valider. A ce moment-là, je m'alerte. Je dis à mon interlocuteur que je n'ai plus confiance et que j'ai besoin qu'il me prouve qu'il est bien de ma banque. Il me répond qu'il me comprend et qu'il va m'envoyer un message via ma messagerie bancaire." Et c'est exactement ce qui se passe. Elle reçoit un message dans la messagerie de sa banque indiquant "Veuillez valider l'opération pour le remboursement de votre prélèvement de 745 €". "Là, tous mes soupçons mais disparaissent, poursuit Flora. Je n'ai plus aucun doute. Je valide et là, ça raccroche."

Dans la minute qui suit l'appel, Flora appelle sa conseillère qui lui répond que dans ces cas-là on n'est pas remboursé, qu'il va falloir monter un dossier et qu'il va devoir être solide. Ce que fait Flora après avoir porté plainte contre X et fait opposition sur sa carte. Mais après des semaines d'attente, le verdict tombe : la banque refuse de la rembourser.

la banque doit rembourser - UFC Que Choisir

Pourtant, selon l'UFC Que Choisir, la banque doit rembourser : "Dans ce type de fraude, les banques refusent très souvent de rembourser sous prétexte que leurs clients ont été négligents, précise Gilbert Perney, président de l'UFC Que Choisir du Territoire de Belfort. Mais le code monétaire prévoit que _c'est à la banque de faire la preuve qu'il y eu une négligence grave_. A défaut, elle a l'obligation de rembourser un client victime de fraude."

Aujourd'hui Flora est bien décidée à ne pas en rester là : "Je ne peux pas avoir fait preuve de négligence grave puisque j'ai eu un message de ma banque. Où est la négligence ? Il y a clairement un problème de sécurité du côté de la banque. L'application n'a pas réussi à protéger mes informations personnelles."

Si la banque maintient son refus de la rembourser, Flora se dit prête à engager des poursuites judiciaires.

4300 signalements

La jeune femme de 29 ans espère que son expérience puisse servir à d'autres : "Je suis toujours extrêmement vigilante. Je suis très à l'aise avec l'outil numérique. Je sais faire la différence entre un mail truffé de fautes d'orthographe avec des adresses un peu douteuses qui sont clairement des arnaques et un mail convenable. Là c'était un appel convenable avec des moyens de communication habituels, ma messagerie de banque. J'avais en ligne quelqu'un qui connaissait tout de moi, toutes mes données personnelles bancaires. Je ne suis pas idiote, je ne suis pas crédule. Je pense que là, c'est vraiment très très bien ficelé et qu'on ne peut que tomber dans le panneau."

L'UFC que choisir a déjà reçu plus de 4300 signalements pour des refus de remboursements injustifiés. En juin dernier, l'association de consommateurs a décidé de porter plainte contre 12 établissements bancaires.