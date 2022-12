Escroquerie à 6 millions d'euros jugée en Dordogne : faussaires, receleurs, qui sont les escrocs présumés ?

"Comme j'ai dit à la juge [d'instruction, NDLR], je reconnais pour les pommes et les cookies, mais le reste c'est pas moi", jure un grand homme à la barre, la main sur le coeur. Ce mercredi 14 décembre, au premier jour du procès à Bergerac d'un vaste réseau d'"escroquerie à la commande" qui a opéré dans toute l'Europe, chacun a voulu minimiser son rôle. Les chiffres donnent pourtant le tournis dans cette affaire. En seulement trois ans, le réseau d'escrocs identifié par les gendarmes aurait détourné pour six millions d'euros de marchandise, à coups de semi-remorques entiers.

Le faussaire, l'expéditeur, le commercial

Treize prévenus sont présents à l'audience, deux autres sont en cavale. Si tout est parti de la plainte d'une entreprise viticole du Bergeracois , la section de recherches de la gendarmerie d'Agen est allée les chercher à Paris, Londres, Marrakech ou encore en Dordogne. Une grande partie de l'enquête est basée sur les écoutes téléphoniques des différents suspects, qui ont permis au juge d'instruction de détailler le rôle de chacun.

Il y a les Ivoiriens d'abord. Le premier est présenté par l'enquête comme le faussaire. Âgé de 44 ans, domicilié à Montignac-Lascaux, il réalise de faux bons de commande utilisant les logos, tampons et signatures de vraies centrales d'achat, celles de Leclerc, de Lidl, ou une société de distribution de Langon, pour usurper leur identité et commander des marchandises à des entreprises qui n'y voient que du feu. Lavabos, poulet, papier toilette ou produits d'hygiène, tout y passe, avec par exemple une commande de 73.000 euros de gel hydroalcoolique.

"Le général" et "Papa Lacoste"

L'un de ses amis, un Français d'origine ivoirienne qui se présente comme un "commerçant en vin" aurait joué le rôle de commercial, en cherchant des débouchés pour la marchandise. Chez lui, on retrouve sept téléphones et quatre cartes bancaires. Un troisième homme, basé à Marrakech et surnommé "Papa Lacoste" en raison de son appétence pour les vêtements de la marque au crocodile, aurait géré le chargement et l'expédition des marchandises.

Voilà pour les escrocs. L'autre versant du dossier concerne les receleurs. Cheveux blanc tirés en catogan, le premier est un Turc de 66 ans surnommé "le général", recevait la marchandise dans un entrepôt de Thiais en région parisienne. "Je ne savais pas que la marchandise était volée, même si j'avais des doutes", assure-t-il à la barre. Les palettes de produits d'hygiène ou de noix de cajou étaient ensuite revendues dans des épiceries parisiennes.

Enquête basée sur la téléphonie

Un second receleur est basé à Londres, soupçonné d'être l'un des grands donneurs d'ordre en supervisant les différentes plateformes de recel. Mais à la barre, ce Turc anglophone, visage fermé, nie toute implication. Les coups de fils qui parlent d'argent, de livraison, même de saisie de la police ? Les deux receleurs mettent tout sur le dos d*'"Ali"*, un autre prévenu dans cette affaire qui ne peut pas leur apporter la contradiction. Il est en cavale en Turquie.

Selon son avocat, Me Christian Blazy, l'homme "présenté par la juge d'instruction et le parquet comme un très grand receleur" ne serait qu'un "chef de cuisine dans un restaurant" turc de Londres. C'est aussi ce que disent la plupart des prévenus dans cette affaire. Si la majorité reconnaît une participation a minima dans les escroqueries, ils parlent de "service amicaux" plutôt que de relations d'affaires. La présidente rit jaune : "En résumé, vous discutez de transfert d'argent, d'escroquerie, sans jamais passer à l'acte ? C'est fou, tout le monde reçoit des photos de la marchandise mais personne ne les revend".