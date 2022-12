Escroquerie à 6 millions d'euros jugée en Dordogne : jusqu'à huit ans de prison requis contre les prévenus

Des peines allant jusqu'à huit ans de prison ont été requises à l'encontre des membres présumés d'un réseau d'escroquerie commerciale actif dans plusieurs pays, jeudi 15 décembre, devant le tribunal correctionnel de Bergerac.

Dans ce procès qui doit s'achever vendredi, la substitut du procureur Mathilde de Guérines a également réclamé des amendes de 30.000 à 100.000 euros afin que les prévenus, poursuivis aussi pour blanchiment et recel en bande organisée, "sachent que l'escroquerie coûte plus cher que ce qu'elle ne rapporte", selon les termes de son réquisitoire. La peine minimale réclamée par la magistrate est de deux ans de prison dont un avec sursis probatoire.

Entre deux et huit ans de prison requis

Les escroqueries et détournements du réseau portaient sur une large variété de marchandises - gel hydroalcoolique, biscuits, huile de moteur, climatiseurs, jeux vidéo, papier toilette, etc. - pour un préjudice estimé à plus de six millions d'euros. Plus de 80 sociétés victimes ont été identifiées par les gendarmes du détachement d'Agen de la Section de recherches de Bordeaux.

L'affaire a débuté en septembre 2019 après la plainte d'un domaine viticole de Sigoulès-et-Flaugeac en Dordogne qui n'avait jamais reçu le paiement d'une commande de 3.000 bouteilles. Grâce à un dispositif de géolocalisation des produits et à des écoutes téléphoniques, les enquêteurs ont mis au jour un système d'escroquerie "à la commande". L'un des prévenus, présenté comme le faussaire de la bande, opérait depuis Montignac-Lascaux .

Où est l'argent

Selon l'accusation, ce mode opératoire consiste "à usurper la raison sociale d'une centrale d'achat ayant pignon sur rue" pour démarcher des sociétés, tout en convenant "d'un paiement différé au moyen de fausses lettres de crédit" et autres documents falsifiés. "Au dernier moment", les escrocs détournaient l'adresse de livraison des marchandises vers des entrepôts "servant de plateforme de recel", situés en France et au Royaume-Uni.

Pour écouler ensuite les marchandises "dans de petites épiceries parisiennes, en Angleterre et en Afrique", une filière turque de recel et de blanchiment, implantée en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en France, entrait alors en action. Le produit des reventes transitait par virement bancaire ou en espèces, via des "sociétés écrans" ou des "mules" transportant "jusqu'à 250.000 euros", selon les enquêteurs.

