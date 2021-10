Arnaque à l'irlandaise : un "appel à victimes" lancé dans l'Yonne et partout en France

C'est une escroquerie de plus en plus fréquente et bien connue des enquêteurs, mais il est très rare d'interpeller des individus spécialistes de l'escroquerie à l'irlandaise. C'est ce qui s'est passé ce dimanche soir sur l'autoroute A6 à hauteur d'Avallon (Yonne). Deux personnes ont été interpellées par les gendarmes après une course-poursuite de quatre kilomètres sur l'A6. Un peu plus tôt, une victime des deux individus avait contacté les forces de l'ordre, après s'être fait soutirer 600 euros.

Arnaque à l'irlandaise

Le principe de l'arnaque à l'irlandaise est simple : sur une aire de repos, plusieurs individus, qui parlent parfaitement l'anglais, bien habillés, se font passer pour des touristes sur le retour et qui disent s'être fait dépouiller. Pour pouvoir rentrer chez eux, ils disent avoir besoin d'argent liquide. C'est là qu'ils démarchent les vraies futures victimes. Ils donnent une adresse, un numéro de téléphone et proposent un virement bancaire immédiat contre la somme demandée. Évidemment tout cela est faux, mais le temps que les victimes s'en rendent compte, c'est trop tard : les vrais escrocs sont déjà loin.

Appel à témoignage de victimes

Il est donc rare de mettre la main sur ce genre d'individus, raison pour laquelle la garde à vue de deux personnes interpellées sur l'A6 à Avallon a été prolongée. Le temps de lancer un appel à victimes sur l'ensemble du territoire français.