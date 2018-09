Une infirmière libérale de 36 ans a été mise en examen pour faux, usage de faux et escroquerie par un juge d’instruction du parquet de Libourne. Elle a été placée sous contrôle judiciaire et ne peut plus, pour le moment, exercer sa profession depuis le mois de juin. L’enquête suit son cours.

Le dossier a été ouvert à la suite d’une plainte, au printemps, de la Caisse Primaire et d’Assurances Maladie de la Dordogne. Cette infirmière libournaise pratiquait également dans le secteur de Bergerac. C’est le montant des honoraires perçus sur deux ans, vraisemblablement entre 2015 et 2017, qui alertent les agents de la CPAM, plus de 405 000 Euros selon une évaluation provisoire. Les gendarmes décident d’enquêter auprès des malades qu’elle visite dans le département voisin. Ils découvrent ce qui peut apparaitre comme des fausses presciptions médicales, et des ordonnances détournées. Placée en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie, l’intéressée avoue ‘certaines négligences’ et des ‘soucis de facturation’ en raison d’un logiciel informatique défaillant.

Les fonds sur un compte professionnel du mari de l’infirmière

Les gendarmes ont poursuivi leurs investigations, et auraient découvert des mouvements bancaires pluôt étranges. Les fonds auraient permis d’effectuer des travaux au domicile de l’infirmière. D’autres, à hauteur de 320 000 Euros, auraient été versés sur un compte de l’époux qu aurait entamé une nouvelle activité professionnelle dans l’aéronautique. Ce dernier, ancien médecin aux urgences de l’hôpital de Libourne, a été mis en examen pour complicité et recel. Il aurait affirmé qu’il ne savait pas que les fonds avaient une origine douteuse. L.e parquet de Libourne n'a pas souhaité confirmer l' audition du mari

De son côté, l’avocat de l’infirmière, Maitre Henri Michel Gata met en avant la présomption d’innocence de sa cliente et affirme qu’il pourra prouver, au cours de l'instruction, qu'une grande partie des sommes a été réellement dûe.