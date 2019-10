Escroquerie au rétroviseur : la police nationale de la Vienne met en garde les victimes potentielles

Buxerolles, France

Surveillez vos arrières ! c'est la mise en garde des policiers dans la Vienne. Un appel à la vigilance contre les escroqueries au rétroviseur dans le département. Sur sa page facebook, la police nationale de la Vienne raconte la mésaventure d'une personne âgée qui s'est fait avoir vendredi à Buxerolles. L'occasion pour elle de rappeler le mode opératoire des escrocs.

Ils exigent de l'argent liquide

Et il est on ne peut plus simple ce mode opératoire : les escrocs sont en voiture. Ils vous font croire que vous venez de casser leur rétroviseur, et là, font pression sur vous pour obtenir un dédommagement immédiat en liquide. Pour leur forfait pas de hasard : ils s'attaquent en général à des victimes supposées vulnérables : des personnes âgées, des femmes seules ou de jeunes conducteurs...

Un petit coup sur la voiture pour faire croire au choc

Souvent, l'escroquerie a lieu sur un parking ou sur la voie publique alors que vous êtes en train de vous garer ou de quitter un stationnement. Un petit coup sur votre voiture pour vous faire croire à un choc, un véhicule avec le rétroviseur cassé et le tour est joué.

Délestée de 2.000 euros

Vendredi dernier, la personne âgée a retiré 2.000 euros qu'elle a remis aux escroc sous la pression. La police nationale de la Vienne a ouvert une enquête bien sûr. Pour info, sachez que ces équipes de délinquants spécialisées sévissent généralement pendant plusieurs semaines sur un département. En cas de doute, le mieux est de composer le 17