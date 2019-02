Escroquerie aux échecs : 9 mois avec sursis requis contre l'ancien espoir Sebastien Feller

Thionville, France

9 mois de prison avec sursis ont été requis ce lundi par la procureure Régine Gudefin à l'encontre de l’ancien grand espoir des échecs français, le Mosellan Sebastien Feller (ancien champion de France et vice-champion d'Europe), aujourd'hui âgé de 28 ans. Mêmes réquisitions pour 2 autres joueurs dont l'ancien capitaine de l'équipe de France d'échecs, Arnaud Hauchard. Tous trois étaient jugés pour escroquerie au tribunal correctionnel de Thionville, après 3 renvois de l'affaire. Les 3 hommes ont été mis en examen pour avoir triché aux championnats du monde d’échecs en Russie en septembre-octobre 2010. Seul le 3e joueur, Cyril Marzolo, a reconnu les faits.

Grâce à un logiciel, il simulait les coups qu’il transmettait par SMS codé

Mais aucun n’était présent à l’audience. "C'est dommage, nous avions beaucoup de questions à leur poser" déclare d'emblée le président du tribunal, Franck Vouaux, devant 3 gros dossiers qui résument 9 ans de procédure judiciaire. Sur cette tricherie très ingénieuse, l'un des 3 joueurs détaille dans la procédure son rôle à ces championnats du monde d’échecs en Russie : resté en France, à Nancy, il regardait les parties en direct par internet. Grâce à un logiciel, il simulait les coups qu’il transmettait par SMS codé. Le capitaine de l’équipe de France, destinataire des messages, se positionnait ensuite dans la salle de manière précise en fonction des coups à jouer. Le jeune espoir français, 19 ans à l’époque, n’avait qu’à regarder son complice.

Les SMS étaient échangés uniquement pendant la compétition

Ce mois d'octobre 2010, il remporte la compétition. Mais lui et son sélectionneur nient farouchement toute tricherie et avancent même un complot de la fédération française d'échec. "Où est le bénéfice de mon client?" s'interroge l'avocat d'Arnaud Hauchard, Me Philippe Quatreboeufs. Le problème, c'est que le père du jeune champion a fait effacé les disques durs de l'ordinateur suspect et que les SMS étaient échangés uniquement pendant les parties. Après ces révélations, leurs carrières qui s'annonçaient prometteuses ont été brisées. "Quel gâchis", conclut l’avocat de la fédération, Me Thomas Nicolas. Le délibéré sera rendu le 27 mai.