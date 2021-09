Escroquerie aux paris sportifs : le site Pronoclub visé par plusieurs centaines de plaintes

Déjà une centaine de plaintes déposées, et "300 à 400" en passe de l'être, indique l'avocat Olivier Géral, spécialisé en droit du sport, sur franceinfo ce mardi. Le site de paris sportifs PronoClub est mis en cause notamment pour "escroquerie", et l'une des plaintes a été déposée par l'Autorité nationale des jeux, selon le parquet de Nanterre.

Ce réseau social de mise en relation entre parieurs et pronostiqueurs sportifs, dont le siège est à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, est donc soupçonné d'avoir escroqué des centaines d'utilisateurs.

Les parieurs plaçaient leur argent pour qu'il soit joué à leur place

Le parquet de Nanterre a précisé lundi à l'AFP que plusieurs dizaines de plaintes, remontant à novembre 2020, ont d'abord été confiées à la Direction départementale de la protection des populations et au service central des courses et jeux. A la suite de ces plaintes, une enquête a été ouverte pour "vente à la boule de neige" : un système de vente par parrainage, qui relève d'une infraction au Code de la consommation.

Selon l'avocat Olivier Géral, avocat en droit du sport, la majorité des plaintes vise un service spécifique de la plateforme, qui proposait aux utilisateurs de placer leur argent pour qu'il soit joué à leur place. Mais ce service a été "clôturé au printemps", selon le Parisien, et les remboursements sont "quasi impossibles" suite à la modification des conditions générales de vente, a confirmé l'avocat.

Une centaine de plaintes déjà déposées, 300 à 400 plaintes en tout

Début septembre, 43 nouvelles plaintes ont été enregistrées, cette fois pour "escroquerie", et jointes à la première procédure. "Au total, on atteint près d'une centaine de plaintes, qui vont peut-être continuer à arriver", indiquait le parquet ce lundi. "Nous sommes certainement en passe de déposer de 300 à 400 plaintes", a affirmé sur franceinfo ce mardi matin Olivier Géral. L'Autorité nationale des jeux a également déposé plainte pour "escroquerie" le 11 juin.

Plus de 50 millions d'euros de préjudice ?

L'avocat Olivier Géral a aussi révélé que les sommes en question "deviennent un peu faramineuses. J'avais lu dans un premier temps que l'on pouvait grimper à 13 millions d'euros. Et j'ai lu pas plus tard qu'hier la somme de 53 millions d'euros", a-t-il ajouté. "Je crois qu'il faut agir de toute urgence et prendre d'ores et déjà les mesures qui s'imposent de notre côté pour préserver les intérêts de nos clients", a-t-il conclu.