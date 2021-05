Escroquerie dans le Doubs : des vacances à Dubaï grâce au fonds de solidarité

Les policiers du Doubs annoncent jeudi 20 mai, avoir mis la main sur une restauratrice peu scrupuleuse. Elle a profité de la crise sanitaire et du fonds de solidarité offert aux professionnels en difficulté pour se payer des voyages au soleil. Son escroquerie atteint près de 35.000 euros.

Depuis un an, la crise sanitaire a fait beaucoup de mal aux restaurateurs. Mais dans le Doubs, une professionnelle en a bien profité pour partir en vacances, grâce aux aides du fonds de solidarité. Elle vient d'avouer les faits devant les enquêteurs.

Cette restauratrice avait obtenu ces aides, en gonflant son chiffre d'affaires de référence... et elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère ! Entre mars 2020 et février 2021, elle a ainsi touché près de 35.000 euros. Et ce beau budget lui a permis de partir au soleil, en faisant plusieurs voyages à Dubaï.

Pendant près d'un an, alors que ses collègues restaurateurs s'endettaient, déprimaient, imposaient du chômage partiel à leurs équipes, elle bronzait tranquillement, mais pas assez discrètement pour éviter les services des impôts du Doubs. Les fonctionnaires ont repéré l'escroquerie et les policiers ont pu remonter jusqu'à l'heureuse propriétaire de cette enseigne de restauration rapide, qui non seulement percevait les aides du fonds de solidarité, mais aussi des indemnités chômage.

Les enquêteurs l'ont entendue cette semaine. Elle a reconnu les faits et espère désormais que ses longues vacances au soleil ne se finiront pas à l'ombre.