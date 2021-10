La Baule : il tombe amoureux, elle lui extorque 72.000 euros

Un homme alcoolique et dépressif dupé par une femme dont il tombe amoureux et qu'il pense être une chef d'entreprise. Elle fournit une fausse reconnaissance de dette et lui soutire 72.000 euros sur un an. La quadragénaire a été arrêté à La Baule et jugée ce mercredi.

A La Baule ce mardi, les policiers ont arrêté une femme de 46 ans : elle avait escroqué son compagnon pendant plus d'un an. Il y en a pour plus de 70.000 euros. La victime est un homme fragile de 45 ans, alcoolique et dépressif, qui vit à La Chapelle-sur-Erdre. Entre juin 2019 et juillet 2020, il est amoureux, croit-il, d'une cheffe d'entreprise. Elle lui dit qu'elle est en difficulté financière avec sa société, et elle lui signe une reconnaissance de dette avec signature de l'expert comptable. Rassuré par ces documents, il va lui prêter 35.000 euros dans un premier temps le 7 juin 2019, puis 37.000 euros le 31 juillet 2020. Le mois suivant, elle disparaît !

Il était faible, c'était plus facile de gagner de l'argent comme ça que de travailler.

La victime met du temps, beaucoup de temps à réagir, à comprendre qu'il ne sera jamais remboursé, et ce n'est qu'en début de semaine qu'il va voir la police. Très vite, les enquêteurs se rendent compte que la société n'existe pas, encore moins le comptable et que la reconnaissance de dette était un faux. Tout l'argent a été viré sur le compte de cette fausse cheffe d'entreprise qui a tout dépensé en sorties : bar, restaurants, etc. La quadragénaire est interpellée ce mardi chez elle à La Baule. Au cours de la garde à vue, elle se défend, assure que c'était une histoire d'amour, que son ex compagnon lui avait donné cet argent. Mais face aux évidences, elle finit par céder et tout avouer : "Il était faible", dit-elle, "c'était plus facile de gagner de l'argent comme ça que de travailler".

Jugée en comparution immédiate cet après-midi, elle a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis, obligation de rembourser la victime et de travailler pendant deux ans.