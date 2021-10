Escroquerie : les faux bitumeurs britanniques sont de retour en Dordogne

C'est une escroquerie bien connue dans les campagnes : les faux bitumeurs britanniques sont de retour. La gendarmerie de la Dordogne lance un appel à la vigilance. Des groupes d'individus ont été signalés ces dernières semaines dans le Périgord Vert, dans les secteurs de La Coquille, Thiviers et Brantôme.

Des escrocs qui peuvent se montrer menaçant

Ces individus démarchent les particuliers et les entreprises. Ils proposent des travaux de goudronnage à bas prix. Les devis, très souvent oraux, sont attractifs : 400 euros pour une cour. Mais à l'arrivée, la facture peut être dix fois plus élevée et comme l'explique la gendarmerie " les clients protestent et refusent de payer ce qui engendre généralement des menaces de la part des bitumeurs".

Ne pas signer de contrat et ne pas donner d'argent

Les groupes sont très organisés et bien équipés, avec des véhicules de chantier immatriculés au Royaume-Uni et des machines à fabriquer les enrobés. Mais le goudron lui est de très mauvaise qualité et les couches sont peu épaisses. Le travail est donc souvent mal fait mais malheureusement les clients n'ont aucun recours. La gendarmerie conseille donc de refuser les offres, de ne signer aucun contrat et surtout de ne pas donner d'argent.

Si vous êtes démarchés, il faut contacter la gendarmerie en appelant le 17. Et si vous le pouvez, il faut noter la description des véhicules et les plaques d'immatriculation.