La police toulousaine a mis fin au petit manège lucratif d'un homme de 27 ans qui a trompé au moins une vingtaine d'internautes en un an. Il prétendait leur vendre un objet et rajoutait des zéros sur les chèques reçus. Au final, un préjudice de 55.000 euros.

Escroquerie sur Internet : un Toulousain prétendait vendre des objets et falsifiait les chèques

Ne pas envoyer de chèque à quelqu'un qu'on ne connait pas. Erreur de base qu'ont commis une vingtaine d'acheteurs sur Internet. C'est la police toulousaine qui est remonté jusqu'à l'escroc, un jeune homme de 27 ans, déjà connu pour des faits similaires.

Une bague vendue 13 euros, le chèque tiré à 13.000 euros

L'homme est accusé d'avoir entre 2021 et 2022 abusé d'acheteurs sur les sites Le Bon Coin et E-Bay. L'homme mettait en vente des objets aussi variés que des pièces d'or ou des cartes Pokémon. Il demandait un règlement par chèque envoyé par la Poste. Une fois le chèque reçu, non seulement la victime ne recevait pas l'objet acheté mais l'arnaqueur falsifiait le chèque en rajoutant des zéros. Ainsi, pour une prétendue bague vendue 13 euros, il est parvenu à toucher 13.000 euros.

Au total, l'enquête recensera une vingtaine de victimes pour un préjudice global de 55.000 euros. L'auteur présumé a été convoqué le lundi 27 juin au commissariat central, il a reconnu les faits. Après deux nuits de garde à vue, il a été déféré devant un juge ce mercredi 29 juin.