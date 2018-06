Un artisan en bâtiment est mis en examen pour escroquerie, travail dissimulé et fraude sociale, ce mercredi soir à Poitiers. Il est poursuivi pour avoir arnaqué une dizaine de clients, et encaissé 45.000 € pour des travaux jamais réalisés. Il a déjà un casier judiciaire fourni.

Poitiers, France

Un artisan en bâtiment est soupçonné d'escroqueries à répétition : arrêté dans le Sud Vienne, il est mis en examen pour escroquerie, travail dissimulé et fraude sociale, ce mercredi soir à Poitiers, selon le Parquet.

Cet homme de 32 ans aurait réalisé des devis payants ou encaissé des avances pour des travaux jamais réalisés ou jamais terminés. Les sociétés qu'il proposait de faire intervenir n'existent pas et l'argent encaissé était versé sur des comptes en Angleterre. Et l'artisan touche en plus le RSA.

Une dizaine de plaintes déjà déposées

Une dizaine de plaintes ont été déposées dans la Vienne, en Haute-Vienne ou en région parisienne, pour un préjudice total de 45.000 €. D'autres plaintes pourraient arriver dans les prochains jours.

Cet homme compte déjà huit condamnations à son casier judiciaire depuis 2010, notamment pour faux et usages de faux ou pour abus de confiance.

Dans cette nouvelle affaire, il est placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser une caution de 10.000 €.