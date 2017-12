Escroqueries : de faux couvreurs arrêtés en Moselle

Une centaine de policiers ont été déployés mardi 5 décembre au matin en Moselle pour interpeller 12 personnes soupçonnées d'escroquerie. Ils se présentaient chez les particuliers comme des soi-disant artisans-couvreurs.

Au terme d’une enquête qui a débuté il y a neuf mois, une centaine de policiers se sont déployés le mardi 5 décembre en plusieurs endroits de Moselle pour interpeller 12 personnes. Il est reproché aux suspects de se présenter chez les gens comme de soi-disant couvreurs, ils ciblaient des personnes âgées. Ils ont été interpellés à Metz, Saint-Julien-Lès-Metz, un peu plus au sud à Vaux et sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Marange-Silvange.

Un panneau utilisé par les suspects. - Police nationale

Au total, 97 policiers plus des équipes de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention et du Raid ont été appelés en renfort pour interpeller ces 12 suspects qui ont tous été placés en garde à vue. Des avoirs criminels ont été saisis, ainsi que des armes et des véhicules. L'enquête a débuté en avril dernier et elle n'est pas terminée.

Le procureur de Metz devrait livrer davantage d’information en cette fin de semaine.