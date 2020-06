Le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a condamné ce jeudi Serge Lévêque à cinq ans de prison dont deux ans et demi avec sursis pour avoir escroqué plus de 80 personnes début des années 2000 pour un total de 9 millions d'euros. Une cinquantaine de victimes s'étaient portées partie civile.

Escroqueries pour 9 millions d'euros : deux ans et demi de prison ferme pour le "Madoff du Boulonnais"

Initialement attendu le 9 avril, le délibéré sur l'affaire de Serge Lévêque a été rendu ce jeudi après-midi au tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer. L'ancien courtier est condamné à cinq ans de prison dont deux ans et demi assortis d'un sursis.

Plus de 80 victimes

Début mars, Serge Lévêque était jugé devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer. Poursuivi entre autres pour escroquerie en bande organisée, cet ancien courtier en assurance de 61 ans, a été surnommé « le Madoff Boulonnais » en rapport avec Bernard Madoff, l'homme d'affaires américain condamné en 2009 pour des escroqueries pouvant porter sur 65 milliards de dollars américains.

Il est soupçonné d’avoir escroqué entre 2001 et 2011 plus de 80 personnes pour un total de 9 millions d’euros. Une cinquantaine de victimes se sont portées partie civile. La technique de Serge Lévêque était de convaincre des amis ou des membres de la famille de lui confier leurs économies qu'il plaçait dans une mine d'or au Burkina-Faso pouvant rapporter jusqu'à 12% par an.

Comme dans beaucoup d'autres affaires, il rémunérait ses premiers clients avec de l'argent escroqué à de nouvelles victimes. Son associé qui encaissait les chèques s'est suicidé et l'homme des mines d'or, en fuite, reste introuvable. Le procureur avait requis cinq ans de prison dont trois avec sursis lors du procès en mars dernier.