Espagne : au moins sept morts dans l'incendie d'une discothèque

Au moins sept personnes sont mortes dimanche matin dans l'incendie d'une discothèque à Murcie, dans le sud-est de l'Espagne et quatre autres sont blessées, ont annoncé les secours sur "X", anciennement Twitter.

Alertés vers six heures du matin qu'un incendie s'était déclaré dans la boite de nuit, les secours ont pu pénétrer vers 10h à l'intérieur une fois le feu éteint. Ils ont découvert sept corps.

Quatre personnes ont également été blessées, deux femmes de 22 et 25 ans et deux hommes de 41 et 45 ans qui ont inhalé de la fumée.

Les travaux de reconnaissance se poursuivent. Il y avait un anniversaire dans la boite de nuit. "Les participants n'ont pas tous été retrouvés", précise une porte parole de la police nationale.

D'après les photos diffusées par les secours, il s'agit de la discothèque "Teatre", également appelée "Fonda Milagros", dont la devanture - qui était jaune et rouge - a été dévorée par les flammes.

Les clichés montrent les lances à eau des camions de pompiers apsergeant encore la façade noircie dans une rue envahie par les véhicules de secours et une fumée épaisse s'échappant du toit de la discothèque.

12 véhicules, 40 agents et 18 policiers locaux mobilisés.

Au total, une douzaine de véhicules, 40 agents et 18 policiers sont mobilisés. Les secours sont toujours à pied d'oeuvre pour venir à bout de l'incendie qui a ravagé la discothèque.

A ce stade, on ne connait pas l'origine de l'incendie. "Aucune piste n'est privilégiée pour le moment", a assuré une porte parole de la police nationale.