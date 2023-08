Espèces naturelles protégées : une opération de contrôle inédite sur l'A10

Une fois n'est pas coutume, c'est à la sortie de l'aire de repos de Gidy, près d'Orléans, qu'on pouvait noter un léger ralentissement ce mercredi sur l'autoroute A10, de 11h à 15h. Il faut dire que la sortie était filtrée par une quinzaine d'agents des Douanes, de la Gendarmerie et de l'Office français de la biodiversité, sous la houlette du Parquet d'Orléans. Dans un but bien précis : la lutte contre la détention d'espèces animales protégées.

Un enjeu majeur pour la préservation de la biodiversité

"On cible surtout les voitures qui reviennent du Portugal, du Maroc ou d'Algérie et qui remontent dans le Nord, ou en Belgique et aux Pays-Bas, explique Abdelhafid El-Fassi, de la direction régionale des Douanes. Ce souvent des familles qui reviennent avec des souvenirs de vacances qui pour eux sont anodins, comme des reptiles et des tortues par exemple. C'est pourquoi nous avons choisi cette période pour mener ces contrôles, et leur expliquer qu'il s'agit bien d'un délit, dès lors qu'on est en présence d'espèces animales protégées." Mais il n'y a pas que des souvenirs de vacances, il y a aussi de véritables trafics.

Le chardonneret élégant, espèce menacée, fait désormais l'objet d'un véritable trafic international © Maxppp - Florian Launette & Mégane Chêne

"Le trafic des espèces protégées, c'est le 3ème trafic mondial après les stupéfiants et les armes, souligne Jean-Noël Rieffel, le directeur régional de l'Office français de la biodiversité. Cela concerne des rapaces, des singes, mais aussi des oiseaux en apparence moins exotiques, comme le chardonneret élégant, qu'on trouve dans nos campagnes, mais dont la présence en France a diminué de 40% en 20 ans. Cet oiseau a nettement moins décliné dans le Sud de l'Europe où il fait désormais l'objet de trafic, il est revendu plusieurs centaines voire milliers d'euros sur le marché noir en France, en Belgique et aux Pays-Bas." Le commerce illégal d'espèces sauvages est estimé à 21 milliards d'euros par an à travers le monde, et c'est l’un des principaux facteurs d’érosion de la biodiversité.

Un délit passible de 3 ans de prison

Cette opération de contrôle sur l'A10, avec la mobilisation de différents services, sur le thème spécifique des espèces protégées était une grande première dans le Loiret. "C'est une nouvelle impulsion en matière de politique pénale, confirme Emmanuelle Bochenek-Puren, la procureure d'Orléans, et ce dans le cadre du comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale du Loiret, que nous avons mis en place en avril dernier, avec la volonté tout à fait affirmée de judiciariser davantage ce type de procédure." La détention, la destruction ou le prélèvement d'espèces animales protégées est en effet un délit pénal passible de 3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

Les véhicules qui revenaient d'Afrique du Nord étaient plus particulièrement ciblés lors de cette opération © Radio France - François Guéroult

La même opération a été menée simultanément dans le Loir-et-Cher et en Indre-et-Loire, toujours sur l'A10. Cela a permis notamment de saisir un couple de chardonnerets élégants qui a été provisoirement confié au zoo de Beauval. "Les oiseaux, très stressés, étaient dans une cage, dans un véhicule qui revenait du Maroc, avec du matériel de capture, décrit Jean-Noël Rieffel, ce qui nous laisse penser que les personnes qui les transportaient sont assez aguerries à l'exercice de la capture de cette espèces d'oiseaux, et qu'elles appartiennent peut-être à un réseau, c'est ce que l'enquête devra déterminer." L'un des oiseaux, en trop mauvais état, est décédé. A noter enfin que 4 tortues grecques ont été saisies lors du contrôle en Indre-et-Loire.