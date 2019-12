"On espérait le regarder dans les yeux et lui demander ce qui s'est passé", témoigne la soeur de Jorel Prawitz

Laval, France

La famille de Jorel Prawitz attendait ce procès avec impatience, elle va devoir encore patienter. Un homme de 32 ans devait être jugé ce jeudi devant le tribunal de Laval pour homicide involontaire, mais l'affaire devrait être renvoyée à une date ultérieure.

La famille ne croit pas à la thèse de l'accident

Le 29 janvier 2016, Jorel Prawitz, 20 ans, avait été retrouvé mort sur la route qui traverse la zone de la Gaufrie à Laval. Jorel serait mort d'un traumatisme crânien, en tombant d'une camionnette en marche. C'est en tous cas la version du prévenu, le conducteur de la camionnette. Jorel avait été pris en stop à Laval par des membres de la communauté des gens du voyage, pour rentrer chez lui à Cossé-le-Vivien. Le conducteur affirme qu'il s'est retourné au bout de quelques kilomètres, et que Jorel n'était plus là.

Une thèse de l'accident que n'a jamais cru la famille du jeune homme, notamment sa petite sœur, Solène, âgée aujourd'hui de 23 ans. Elle n'y croit toujours pas, près de quatre ans plus tard.

On a aussi besoin de connaître la vérité pour pouvoir passer à l'étape suivante du deuil

"Ça nous occupe l'esprit 24h/24, ma mère se réveille tous les matins en se demandant ce qui a pu arriver à son fils. Certes il n'y a pas de preuve mais on est certains qu'il y a eu de la violence. Ce n'est pas du tout altruiste de sa part d'avoir voulu faire un détour de 40 km juste pour rendre service à un inconnu, ce n'est pas possible. La vie de Jorel s'est arrêtée le 29 janvier 2016, et lui sa vie continue. Le fait qu'il garde ce qui s'est vraiment passé sous silence, ça prouve qu'il ne se sent pas fautif, c'est ce qui nous met vraiment en colère aussi. Et nous on a aussi besoin de connaître la vérité pour pouvoir passer à l'étape suivante du deuil. Si on n'a pas de réponse, ça va nous hanter encore est toujours".

Si on n'a pas de réponse, ça va nous hanter encore est toujours

Près de quatre ans d'attente, et toujours pas de procès

Alors évidemment, le report quasi certain du procès, et cette attente encore plus longue, provoquent de la colère et de l'indignation chez Solène.

Qu'il le reconnaisse et nous dise enfin la vérité

"On espérait pouvoir regarder cette personne-là dans les yeux et lui demander vraiment ce qui s'est passé, au moins qu'il reconnaisse les faits, enfin, après plus de trois ans et demi d'attente, qu'il le reconnaisse et nous dise enfin la vérité. C'est assez compliqué à gérer pour nous, mais malheureusement il y a eu des manquements dans cette enquête et on apprend ça 24h avant l'audience, donc c'est inacceptable. Les enquêteurs nous avait certifié qu'on aurait une réponse à cette histoire et on attend toujours, c'est encore et toujours retardé. On vit avec ce deuil, et on vivre avec jusqu'à la fin de notre vie".

La famille espérait que l'affaire soit jugée au pénal et non pas en correctionnelle. Le procès du conducteur de la fourgonnette était donc prévu ce jeudi après midi, mais selon nos informations, il va être renvoyé pour une histoire d'assurance du véhicule.

Une marche blanche pour Jorel avait été organisée deux semaines après sa mort, elle avait réuni 150 personnes à Laval.