Espionnage de salariés : un ex-directeur du magasin Ikea de Vedène devant la justice

La filiale française d'Ikea et plusieurs anciens dirigeants de l'entreprise seront jugés en correctionnelle à partir de demain, lundi. Ils sont accusés de s'être illégalement renseignés sur des salariés, notamment des syndicalistes. Le magasin de Vedène est impliqué dans l'affaire.

A partir de demain et jusqu'au 2 avril, la société Ikea France et quinze personnes, parmi lesquelles plusieurs anciens dirigeants de l'entreprise et des fonctionnaires de police, vont comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles. Ils sont accusés de s'être illégalement renseignés sur des salariés. Un ex-directeur de l'enseigne installée à Vedène (Vaucluse) est impliqué.

L'affaire remonte au mois de février 2012. A l'époque, la direction du géant de l'ameublement suédois est accusée d'avoir récupéré de manière frauduleuse des informations sur le compte en banque ou encore les antécédents judiciaires de certains de ses salariés, notamment des syndicalistes.

"Ce n'est pas seulement un débat judiciaire, c'est un débat de société " - Maître Anne-Solène Bouvier, avocate des parties civiles

Pour collecter ces données, l'entreprise aurait passé un contrat avec des policiers, parfois moyennant de l'argent. Au cours de l'enquête, plusieurs magasins ont été perquisitionnés dont celui de Vedène en 2013. Sur les quinze personnes qui vont bientôt devoir s'expliquer devant la justice, cinq sont liées au volet avignonnais de l'affaire, trois employés et deux policiers.

Du côté des parties civiles, "l'annonce de ce renvoi en correctionnelle a été un soulagement" avait indiqué leur avocat, maître Sofiane Akkiki en mai dernier (l'affaire aurait dû être jugée en 2020 mais reportée en raison de la crise sanitaire). "Mes clients ont besoin que les responsabilités soient établies pour tourner la page", avait-il réagi.

Maître Anne-Solène Bouvier, elle aussi représente les parties civiles : "Ce n'est pas seulement un débat judiciaire, c'est un débat de société. Même une activité syndicale jugée embarrassante ne peut justifier une atteinte à la vie privée."