Essai clinique "sauvage" : le Conseil national de l'Ordre des médecins poursuit le Pr. Joyeux pour "charlatanisme"

Ils sont huit membres du Fonds Josefa, la structure qui organisait cet essai clinique "sauvage" sur des malades d'Alzheimer et de Parkinson, visés par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Il les poursuit "pour violation notamment des articles 15 (recherches impliquant la personne humaine), 39 (charlatanisme) et 40 (risque injustifié) du code de déontologie" explique-t-il dans un communiqué. Parmi les médecins poursuivis, le professeur Henri Joyeux, contesté par la communauté médicale, et qui a déclaré la semaine dernière que ces essais n'avaient rien d'illégal.

Le président du fonds n'est pas visé

La procédure lancée par le Conseil national de l'Ordre peut aller jusqu'à la radiation des médecins visés.

Le président du Fonds Josefa, Jean-Bernard Fourtillan, n'est pas visé par cette poursuite, car il n'est pas médecin mais pharmacien. Il fait cependant déjà l'objet d'une plainte pour exercice illégal de la médecine "portée en juin 2019 par le Conseil départemental de la Vienne de l'Ordre des médecins".

De son côté, la justice a déjà lancé une enquête sur ces expérimentations fin septembre.