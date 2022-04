Essarts-en-Bocage : deux enfants de moins de deux ans blessés dans un accident de la route

Un terrible accident de voiture a eu lieu ce dimanche matin sur l'A 87 au niveau des Essarts-en-Bocage, dans le sens Angers-La Roche-sur-Yon. Une famille de quatre personnes, tous blessés, dont un petit garçon d'un an et demi, sa petite sœur de cinq mois et leur mère enceinte.