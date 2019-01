EN IMAGES - Essert : des fèves à l'effigie de Johnny dans la galette des Rois

Essert, France

Dans la galette des rois, des fèves à l'effigie de Johnny Hallyday ! C'est ce que propose Yves Herzogenrath, artisan boulanger à Essert dans le Territoire de Belfort. Pour l'épiphanie, ce boulanger franc-comtois, fan absolu de Johnny, a décidé de rendre hommage à son idole : dans ses galettes des rois, vous trouverez ce mois-ci une série de 10 fèves à l'effigie du chanteur.

Trois guitares de Johnny, moto et tourne-disque

"Il y a une collection de dix fèves, trois guitares de Johnny avec son portrait, un tourne-disque, deux disques, la Harley Davinson de Johnny, une botte de moto, un chapeau de cow-boy et un blouson en cuir", détaille le boulanger sur France Bleu Belfort Montbéliard.

"Je suis un fan de Johnny depuis de nombreuses années" Copier

"Je suis un fan de Johnny depuis de nombreuses années et comme beaucoup de personnes qui sont fans, j'adore encore qu'on parle de lui (...) pour nous il est parti mais il est toujours dans nos pensées (...) on met la musique de Johnny, on a un CD dans le magasin qui tourne toute la journée et les anciens d'Essert sont contents d'entendre ses musiques".

Où trouver ses galettes ?

Pour trouver les fèves Johnny de ce boulanger franc-comtois, rendez-vous dans sa boulangerie : "Le Petit Mitron", au 9, rue de Lattre de Tassigny, à Essert (90.850). Il est aussi présent tous les jeudi et dimanche au marché des Vosges, et le samedi et le vendredi en Vieille Ville de Belfort au marché Fréry. Tarifs des galettes (avec une "crème frangipane très légère") : 15 euros la grosse galette de 6 personnes, 8 euros la petite galette de 4 personnes.