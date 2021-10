Essonne : cinq mineurs mis en examen dans l'enquête sur la rixe mortelle à Boussy-Saint-Antoine en février

Cinq jeunes suspect ont été mis en examen pour "violences aggravées" et "participation à un groupement en vue de la commission de violences", sept mois après la mort d'un jeune de 14 ans dans une rixe entre deux bandes rivales à Boussy-Saint-Antoine.

Sept mois après la mort d'un adolescent de 14 ans à Boussy-Saint-Antoine, dans l'Essonne, le parquet d'Evry indique que cinq mineurs ont été mis en examen pour "violences aggravées" et "participation à un groupement en vue de la commission de violences".

Rixe entre jeunes de villes rivales

Le 23 février dernier, une trentaine de jeunes majoritairement originaires du quartier des Cinéastes à Epinay-sous-Sénart et du Vieillet à Quincy-sous-Sénart se sont retrouvés à Boussy-Saint-Antoine armés de couteaux, de béquilles et de bâtons. Un adolescent de 14 ans avait été mortellement poignardé, un autre de 13 ans grièvement blessé.

Les cinq suspects, âgés de 15 à 17 ans et originaires d'Epinay-sous-Sénart, ont été mis en examen pour "violences aggravées" et "participation à un groupement en vue de la commission de violences" jeudi 30 septembre. Ils sont sous contrôle judiciaire, et quatre d'entre eux ont interdiction de se rendre dans l'Essonne.

Sept autres mineurs interpellés mardi ont été relâchés sans poursuite.

A ce stade de l'enquête, un seul jeune de 15 ans est poursuivi pour meurtre et tentative de meurtre.