Essonne : deux adolescents mis en examen pour viol et diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux

Deux jeunes de 16 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire dimanche soir, selon le parquet d'Evry. Ils sont soupçonnés d'avoir violé une adolescente à Morsang-sur-Orge il y a un peu plus d'une semaine, et d'avoir diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux.