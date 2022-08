Essonne : deux policiers blessés à Massy pendant une opération anti-rodéo urbain

Un homme de 23 ans devrait être jugé lundi 28 août, il est soupçonné d'avoir blessé dans la nuit de samedi à dimanche deux policiers pendant une opération anti-rodéo urbain, selon les informations de franceinfo auprès du Parquet. Les deux fonctionnaires tentaient d'interpeller le suspect au guidon d'une motocross à Massy (Essonne), quand l'homme a tenté de fuir les deux agents de la Brigade anti-criminalité. Il les aurait alors percutés. Les deux policiers ont fini par maitriser le conducteur qui a été placé en garde à vue.

Plus de 2.200 personnes ont été interpellées et 1.800 scooters et motos ont été saisis depuis le début de l'année pour des rodéos urbains, davantage qu'en 2021, avait déclaré le 17 août le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le 8 août, il avait annoncé une intensification des contrôles dans toute la France contre les personnes effectuant des rodéos urbains.