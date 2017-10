Deux suspect mis en examen et écroués après le meurtre de deux frères à la Grande Borne

Deux jeunes âgés de 20 et 22 ans ont été mis en examen dimanche pour assassinat et écroués par un juge d'instruction après le double meurtre jeudi dans le quartier de la Grande Borne à Grigny en Essonne.

Les deux jeunes hommes soupçonnés d'être impliqués dans la mort par balle de deux frères dans la cité de la Grande Borne jeudi à Grigny ont été mis en examen pour assassinats et placés en détention provisoire. Ils sont âgés de 20 et 22 ans et ont été présentés à un juge d'instruction.

Le procureur d'Evry, Éric Lallement, a ajouté à l'AFP que "la motivation de ce crime reste à préciser". Le premier jeune avait été interpellé sur place par la police, après avoir été frappé par un groupe de personnes après les tirs. Le second s'était réfugié à Béziers (Hérault) avant de se rendre à la police dès le vendredi.

Contradictions pendant l'audition

Devant les enquêteurs, ils ont reconnu leur présence sur les lieux juste avant la commission des faits mais les deux hommes ont présenté "des versions contradictoires" sur leur déroulement, a rapporté le parquet dans un communiqué publié samedi. Les deux victimes, touchées à la tête, étaient connues des services de police pour des faits de vols et de violences.

Quartier difficile

La Grande Borne, où vivent 11.000 personnes sur les 28.000 que compte Grigny, est considérée comme l'une des cités les plus difficiles d'Ile-de-France.

En lisière de la cité, le 8 octobre 2016 sur la commune de Viry-Châtillon, deux véhicules de police avaient été pris d'assaut par un groupe d'individus cagoulés et munis de treize cocktails Molotov. Deux policiers avaient été gravement brûlés et deux autres plus légèrement. Après cette attaque, qui avait eu un immense retentissement et déclenché une fronde inédite dans la police, le gouvernement avait renforcé les effectifs policiers en Essonne.