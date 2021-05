Essonne : Georges Tron, incarcéré, démissionne de son poste de maire de Draveil

L'ex-secrétaire d'Etat Georges Tron, incarcéré depuis sa condamnation en appel pour viol et agressions sexuels en février, a démissionné de son mandat de maire de Draveil (Essonne), a indiqué à l'Agence France Presse le premier adjoint Richard Privat. Maire Les Républicains depuis 25 ans de cette ville où il a été réélu à plus de 64% lors des élections municipales en 2020, l'ex-secrétaire d'Etat (2010-2011) dirigeait Draveil, malgré sa condamnation, provoquant la colère des élus d'opposition et des associations féministes.