Essonne : grave accident mortel sur la route près de Marcoussis

Un accident de la route très grave, ce mardi soir, à hauteur de Marcoussis sur la route départementale 446 a fait deux morts et un blessé léger.

Un grave accident de la route a eu lieu ce mardi après-midi sur la route départementale 446 à hauteur de Marcoussis en Essonne. D'après un tweet du conseil départemental, il implique une voiture et un poids lourd, un poids lourd circulant dans le sens inverse. La route est partiellement coupée le temps de l'intervention des pompiers et une déviation est mise en place indique le gestionnaire. Le conducteur de la voiture et sa passagère sont morts sur les lieux confirment les pompiers du département. Le conducteur du poids lourd, un camion benne, a été légèrement blessé dans le choc.

Huit véhicules de secours ont été mobilisés, notamment une équipe de désincarcération pour sortir les passagers de la voiture coincés dans l'habitacle.

Dans un tweet, le président du département de l'Essonne, François Durovray présente ses condoléances aux familles des victimes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix