L'ancien secrétaire d'État et ancien maire de Draveil (Essonne) Georges Tron est définitivement condamné pour viol et agressions sexuelles sur une de ses collaboratrices. La Cour de cassation rejette ce mercredi 8 décembre son pourvoi.

Essonne : l'ancien maire de Draveil et ex-secrétaire d'État Georges Tron définitivement condamné pour viol

Après 10 ans de procédure, Georges Tron, ancien secrétaire d'État et ancien maire de Draveil, en Essonne, est définitivement reconnu coupable du viol et d'agressions sexuelles sur une de ses collaboratrices à la mairie de Draveil. La Cour de cassation a rejeté ce mercredi 8 décembre son pourvoi et confirme donc sa condamnation en appel à cinq ans de prison, dont trois ferme. La Cour de cassation estime que la cour d'assises d'appel de Paris a bien "caractérisé" les différents éléments "constitutifs des infractions dont elle a déclaré l'accusé coupable" en février dernier.

Georges Tron, ancien membre du gouvernement Fillon, est incarcéré à la prison de la Santé, à Paris. Il a été reconnu coupable, avec son adjointe à la Culture de l'époque, Brigitte Gruel, d'avoir imposé des attouchements et pénétrations digitales fin 2009-début 2010 à une employée municipale, Virginie Ettel. La cour d'assises de Paris avait estimé que l'ancien édile avait exercé sur elle une "contrainte morale" qui équivaut, du fait de sa personnalité et de sa supériorité hiérarchique, à une "absence de consentement". Brigitte Gruel a elle été condamnée à deux ans de prison avec sursis. Brigitte Gruel et Georges Tron avaient été acquittés de faits similaires sur une seconde plaignante.