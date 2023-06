Essonne : quatre mois de prison avec sursis pour la femme qui a agressé le maire et deux élus d'Orsay

Le maire PS d'Orsay, en Essonne, David Ros, et deux élus, Eliane Sauteron et Louis Leroy, ont porté plainte ce mardi après avoir été agressés la veille par une habitante de la commune lors d’une réunion publique, a appris ce mercredi France Bleu Paris, confirmant ainsi une information du Parisien. Cette réunion portait sur l'aménagement de la ZAC de Corbeville sur le plateau de Saclay, où l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay (EPAPS) a prévu la construction d’un centre hospitalier et des logements.

Ce projet est contesté par des militants écologistes. Malgré le souhait de boycotter la réunion, les militants étaient finalement présents lundi soir. Après une déclaration, ils ont déployé une banderole dans la salle, rendant l’ambiance électrique et provoquant la suspension de la séance. Moment durant lequel, une femme assise au premier rang en a profité pour invectiver le maire sur un autre thème que la réunion. Elle a ensuite menacé de le frapper avec sa béquille, puis elle a donné des coups de poing dans tous les sens. Eliane Sauteron, conseillère municipale, s’est interposée et a reçu des coups de poing sans pour autant être blessée. Quant à Louis Leroy, élu d'opposition, l'habitante lui a adressé un doigt d'honneur. La femme a ensuite été "ceinturée" par des témoins.

"Je n'ai pas senti venir" l'agression, explique David Ros, surpris par la violence verbale de l'habitante. Le maire affirme qu'il n'avait jamais été victime "d'acte de violence avant", même s'il sent que "la tension monte depuis la fin du Covid". Il craint la multiplication de ce type de "bombes à retardement dans l'espace public" et regrette que les événements de Saint-Brévin n’aient rien changé. David Ros salue la solidarité du tissu d'élus locaux et la réactivité de la police, de la préfecture et du procureur de la République.

Quatre mois avec sursis

Les trois élus ont porté plainte. La femme a été déférée ce mercredi après-midi, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, indique le parquet d'Evry. Cette procédure permet de juger une personne qui reconnaît les faits sans audience devant le tribunal correctionnel. Elle a été condamnée à quatre mois de prison avec sursis. Elle a également interdiction d'entrer en contact avec eux ou de paraître à leur domicile pendant un an.

David Ros souhaite reprogrammer la réunion publique, écourtée par l'intervention de militants écologistes puis par l'agression. Il réfléchit à un format adéquat pour ne pas attiser les tensions, peut-être par visioconférence.

Les violences envers les élus en augmentation

De son côté, l’Association des Maires d’Ile-de-France a tenu à apporter "son soutien" aux élus agressés. "Nous ne pouvons accepter que 'l’élu préféré des Français' serve de punching-ball et prenne des coups de la part d’individus qui refusent qu’on leur rappelle les règles du vivre ensemble dans notre société", rappelle l’AMIF dans son communiqué soulignant qu’en 2022 "les outrages, menaces et violences physiques contre les élus municipaux ont augmenté d’environ 32%". Malgré la loi de janvier 2023, "il reste encore beaucoup à faire pour endiguer le phénomène de violence envers les édiles", déplore l’AMIF.