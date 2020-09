Essonne : les locaux une association de lutte contre les maladies génétiques vandalisés à Massy

"Quand je suis arrivée au niveau des locaux, il y avait un trou dans le mur juste à côté de la porte. Tout de suite on rentre dans le bureau d'une de mes collègues. Tout avait été renversé, tous les dossiers étaient éparpillés, il y en avait un peu dans le couloir, c'était une vraie tornade", explique Angela Coutinho à France Bleu Paris. Elle travaille dans l'association en tant que psychologue et était l'une des premières à arriver ce vendredi matin.

"Ils ont pris des vidéo projecteurs, des tickets restaurants. On s'est posé la question, est-ce qu'ils vont revenir ? Est-ce qu'ils sont vraiment partis ? Ce n'était pas très rassurant. Il y a de la colère parce qu'on est juste une association. On n'est pas un grand groupe avec de beaux ordinateurs, on a juste ce qu'il faut pour travailler. On est là pour aider les gens, on n'est pas là pour autre chose. On aide et on soutient les familles, c'est notre travail. Donc oui c'est énervant, c'est frustrant", raconte la psychologue.

L'association aide depuis 1990 les patients enfants comme adultes atteints de ces maladies lysosomales à accéder à des soins. D'autant plus qu'aucun traitement de guérison n'existe. Seulement des traitements pour ralentir la progression de la maladie. Le lysosome se trouve dans les cellules et peut les déformer. Il s'attaque aussi aux organes. Cet acte va engendrer des frais supplémentaires pour l'association "qu'elle aurait aimé investir dans la recherche médicale ou l'accompagnement". Elle a porté plainte.