Après une longue enquête et une course-poursuite ce jeudi à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) près d'1,3 tonne de résine de cannabis ont été saisis et 10 personnes interpellées selon les informations de France Info.

Essonne : plus d'une tonne de cannabis saisie et 10 interpellations

Sainte-Geneviève-des-Bois, France

Dix personnes appartenant à un réseau présumé de trafiquants de drogue ont été interpellées, et près d'1,3 tonne de résine de cannabis ont été saisis par les policier, au terme d'une longue enquête et d'une course poursuite, jeudi dernier, sur la nationale 104 à hauteur de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) selon les informations de France Info.

Les policiers de la BRI ont arrêté un "go fast"

L'enquête, menée par la sûreté départementale de Seine-et-Marne et par la direction interrégionale de Versailles, avait débuté au printemps dernier. Elle s'est achevée, de façon mouvementée, par l'interception de trois véhicules composant un "go fast", au terme d'une course-poursuite. Les policiers de la BRI ont d'abord tenté d'arrêter le convoi, composé d'une voiture ouvreuse et de deux utilitaires. La première camionnette a été stoppée grâce à des coups de feu tirés dans les pneus, mais le deuxième utilitaire a forcé le passage, percutant ensuite une dizaine d'autres véhicules. Le conducteur de l'utilitaire, qui a fini par perdre le contrôle de son véhicule, a ensuite tenté de prendre la fuite à pied, et s'est ensuite battu avec les policiers qui ont fini par l'interpeller. Les deux autres conducteurs, celui de la voiture et celui de l'autre utilitaire, ont eux aussi été arrêtés.

Au total : 1275 kg de résine de cannabis.

L'enquête a ensuite permis 7 autres personnes en lien avec ce réseau de trafiquants, en Seine-et-Marne et dans l'Essonne. Les âges des suspects sont compris en 20 et 30 ans. Les chefs de réseau présumés sont déjà très connus des services de police. 60 000 euros en liquide ont également été saisis lors des perquisitions. Les dix suspects ont été présentés ce lundi à un juge d'instruction, à Paris.