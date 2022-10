Essonne : quatre personnes en garde-à-vue après la mort d'un jeune de 19 ans dans une rixe

Le parquet d'Evry a ouvert une enquête pour "homicide volontaire et violences aggravées, violences en réunion et avec armes" après la mort dans la nuit de vendredi à samedi d'un jeune homme de 19 ans dans une rixe dans la cité des Hautes-Mardelles à Brunoy (Essonne). Les causes du décès de la victime restent à déterminer selon le parquet, une autopsie sera prochainement pratiquée.

Quatre jeunes hommes d'une vingtaine d'années placés en garde-à-vue

Les faits ont débuté dans l'après-midi, une première rixe a éclaté dans ce quartier dit sensible de l'Essonne impliquant de nombreux jeunes. Une deuxième altercation s'est déroulée dans la soirée. Au moins une arme blanche et une arme à feu ont été utilisées. "La bagarre a été d'une grande violence", souligne le parquet d'Evry, faisant donc un mort et plusieurs blessés.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Quatre jeunes hommes, âgés d'une vingtaine d'années, ont été placés en garde à vue.