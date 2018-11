Essonne : trois jeunes tués dans un accident de la route

Essonne, France

Leur voiture a percuté un poteau électrique, ils n'ont pas survécu. Ces trois jeunes roulaient en direction de Champcueil, à une trentaine de kilomètres à l'est de Melun. Ils venaient de Mondeville quand tout à coup, ils ont perdu le contrôle de leur véhicule. La voiture a quitté la route et terminé sa course dans un poteau électrique. Le choc est violent. Des automobilistes témoins de la scène ont prévenu les secours.

Ils sont morts sur le coup

Vers 22h, les pompiers du SDIS 91 sont intervenus . Il a fallu désincarcérer les trois jeunes gens qui étaient "en arrêt cardio-respiratoire", indiquent les pompiers à 23h50. L'intervention a duré jusqu'à 2 heures du matin. Pour l'heure, les circonstances de l'accident restent inconnues.

Des analyses toxicologiques vont être pratiquées sur les victimes, conformément à la procédure dans le cadre d'un accident mortel. La préfecture de l'Essonne appelle à la plus grande prudence après cet accident mortel sur une route de Champcueil, entre Melun et Etampes, vendredi soir. "Aujourd'hui, plus que jamais, la sécurité routière est l'affaire de tous", écrit la préfecture sur Twitter.