Essonne : un habitant de Corbeil-Essonnes accuse son compteur Linky après l'incendie de sa maison

Presque une semaine après l’incendie de sa maison, David, sa femme et ses 4 enfants, logent désormais dans une chambre d’hôtel. Ils étaient propriétaires de la maison depuis 2013 et ont assisté au départ de feu de leur compteur Linky.

"On était encore en train de dormir parce que la veille, c'était le réveillon du nouvel An. Avec ma femme, on s'est fait réveiller par du bruit à l'étage" raconte David. Il poursuit "ma femme a demandé à mes enfants ce qu'il était en train de se passer et mes filles ont crié que le compteur était en train de brûler".

À ce moment, David court vers l'escalier et découvre le compteur "en train de crépiter, de pétarader". La famille, toujours en pyjama évacue alors la maison. David, lui, retourne voir le compteur afin d'essayer de l'arrêter, mais face au danger, il rejoint ses enfants dans le jardin et attendent les pompiers. "À peine sortie de la maison, on a entendu une grosse déflagration, une succession d'explosions".

Tout le deuxième étage et notamment les chambres de ses enfants ont été détruit par les flammes. Désormais, David espère pouvoir trouver un logement rapidement : "On est logé à l'hôtel, mais pour avoir une vie de famille, c'est compliqué". Les enfants sont retournés à l'école, mais le traumatisme est présent, les nuits restent compliquées avec la peur que tout recommence.

Le compteur Linky à l'origine de l'incendie ?

D'après David l'origine du feu est bien le compteur : "J'ai vu les étincelles en sortir. Et si l'origine, c'est bien le compteur, il faut vraiment qu'ils trouvent une solution pour le sécuriser, parce qu'on se sent terriblement désemparé quand on ne peut rien faire excepté laisser sa maison brûler". Pour Laurent Merric, porte-parole du déploiement des Linky à Enedis, si la probabilité d'une faille existe toujours, elle est très faible.

Presque 30 millions de compteurs ont été installés au domicile des Français depuis son lancement en 2015, et pour l'instant "aucune expertise indépendante menée par les assureurs n'a mis en cause le compteur Linky". D'après Laurent Merric, les compteurs sont fabriqués dans des matériaux ignifugés. "Ils ont été rigoureusement testés avant leur mise en service", ajoute-t-il.

Le porte-parole tient tout de même à rappeler qu'il est possible et important de faire vérifier son installation électrique.