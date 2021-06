Essonne : un incendie dans une déchetterie de Vert-le-Grand, les habitants invités à rester chez eux

Un incendie s'est déclaré ce dimanche à 15 heures sur une zone de stockage de déchets d’ordures ménagères à Vert-le-Grand dans l'Essonne. 46 sapeurs-pompiers ont été mobilisés et sont finalement parvenus à maitriser le feu dans la soirée. L'incendie a ravagé au moins trois hectares de déchets.

Les habitants invités à rester chez eux pour éviter les fumées

La préfecture invite ce dimanche soir la préfecture invite les communes les plus exposées à ces fumées, Marolle-en-Hurepoix, Leudeville et Vert-le-Grand, à prendre des mesures de précaution : "les consignes de sécurité à appliquer par les populations sont les suivantes : ne pas s’exposer durablement aux fumées en restant à l’intérieur des domiciles et en fermant portes et fenêtres notamment la nuit."