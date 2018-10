Essonne, France

De gros moyens ont été engagés, 125 sapeurs-pompiers venus d’Essonne, de Seine-et-Marne et des Yvelines, 24 camions spécialisés dans la lutte contre les incendies de forêt pour lutter contre un gros incendie qui s'est déclaré vers 16h30 mercredi en forêt de Sénart. Il a ravagé environ 80 hectares sur les communes de Montgeron et Soisy-sur-Seine (Essonne). Le feu est maîtrisé mais pas encore totalement éteint ce jeudi matin. 25 pompiers vont rester mobiliser jeudi et les jours suivants pour éviter toute reprise de feu.

Aucune habitation n’a été menacée autour de cette forêt très urbanisée dans sa partie nord, en revanche les pompiers ont dû sécuriser une maison forestière sur la commune de Montgeron.

D'après le président du conseil départemental de l'Essonne François Durovray, des éléments indiquent qu'il pourrait s'agir d'un incendie d'origine criminelle.

Important feu en forêt de Sénart.

Le directeur de cabinet du préfet sur place auprès des équipes du @sdis91 et de la @PoliceNat91

Évitez d'emprunter la RN6 pic.twitter.com/YoLXr857MD — Préfet de l'Essonne (@Prefet91) October 10, 2018

Images impressionnantes du feu qui touche la forêt de Senart à @Montgeron91. Tout mon soutien aux pompiers du @sdis91 qui se battent avec courage pic.twitter.com/zxc9q2HiOy — François DUROVRAY (@durovray) October 10, 2018

Je me suis rendu tôt ce matin sur les lieux de l’incendie en forêt de Sénart. Quelle tristesse de constater les importants dégâts du feu. Un immense merci aux pompiers qui ont affronté les flammes cette nuit. @sdis91@Prefet91@GaelPatience@LinePresspic.twitter.com/cTx9uCDfb6 — Olivier Clodong (@oclodong) October 11, 2018

En 2006, un incendie avait détruit une trentaine d'hectares dans ce même secteur de la forêt de Sénart.