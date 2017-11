Essonne : un mort et deux blessés dans un incendie à Saint-Germain-lès-Corbeil

Un mort, deux blessés et quinze personnes évacuées : c'est le bilan d'un incendie qui a dévasté vendredi à 6h45 une chambre dans un bâtiment de deux étages à Saint-Germain-Lès-Corbeil (Essonne).

Le bilan de l'incendie de Saint-Germain-Lès-Corbeil est d'un mort et deux blessés.

La personne décédée est un homme de 33 ans. Les pompiers et l'équipe médicale de Corbeil ont tenté de le ranimer sans succès. Deux autres personnes ont été blessées. Leur état n'a pas nécessité une admission à l'hôpital et elles ont été laissées sur place après un examen par un pompier infirmier.

Le maire de Saint-Germain-Lès-Corbeil et la police se sont rendus sur les lieux

Le feu d'appartement a eu lieu vendredi matin vers 6h45. Il a mobilisé 32 sapeurs-pompiers et de nombreux engins. Le bâtiment faisait deux étages et avait des combles. Le feu a pris dans une chambre. La fumée a envahi totalement le bâtiment et quinze personnes ont dû être évacuées.