Essonne : une conductrice fait un malaise, sa voiture finit sur les voies percutée par un train

Montgeron, France

Le RER D a violemment percuté une voiture qui se trouvait sur les voies à Montgeron (Essonne) vers 13h30 ce mardi. La conductrice a fait un malaise, indique la police sur son compte Twitter. Elle a fini sa course sur les voies.

Les occupants de la voiture ont eu beaucoup de chance. Ils ont pu s'échapper à temps du véhicule avant qu'il ne soit percuté. Ils sont indemnes.

Il n'y a pas de blessés non plus dans le train. Les 600 passagers ont été évacués. Des bus et des trains ont été affrétés pour les conduire à destination.

Trafic SNCF perturbé

Le trafic a été bloqué dans les deux sens avant de reprendre progressivement vers 16h45.

La SNCF explique que les opérations de dégagement vont prendre un peu de temps. Elles sont sont compliquées car la voiture est encastrée sous la rame.

Des navettes ferroviaires sont mises en place entre Combs-la-ville et Melun. De Paris vers Melun, les voyageurs sont invités à emprunter les trains de la ligne R, il faut prévoir un allongement de temps de parcours de 40 minutes.