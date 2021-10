Essonne : une enquête ouverte après la diffusion d'une vidéo du lynchage d'un jeune

Une enquête a été ouverte après la diffusion, dimanche, d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant le lynchage d'un jeune à Montgeron, en Essonne, indique la police ce lundi. La vidéo a été signalée plusieurs fois sur la plateforme Pharos, puis transférée au commissariat de Montgeron, ce qui a permis l'ouverture de cette enquête.

Les images montrent une dizaine de jeunes se ruer sur un autre jeune recroquevillé sur le sol pour lui donner des coups de poings et de pieds, tandis que deux personnes essaient de le protéger. La scène se reproduit deux fois, une première fois le long d'une grille et une deuxième fois dans une allée. Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits remontent au jeudi 30 septembre vers 18h30 dans le quartier La Forêt, décrit comme un "secteur sensible" par la police. Ce jour-là, un témoin avait appelé la police mais, à son arrivée sur place, elle n'avait trouvé ni victime, ni agresseurs, ni témoins.

La vidéo a été diffusée sur Twitter dimanche par un militant LGBT qui dénonce une agression homophobe, mais la police n'est pas en mesure de le confirmer pour l'instant. La victime n'a pas déposé plainte pour le moment. La police est parvenue à l'identifier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



