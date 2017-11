Essonne : une enseignante d'EPS et un principal agressés par des parents d'élève

Lundi après-midi une enseignante du collège Les Dînes Chiens à Chilly-Mazarin a été violemment frappée par un couple avec qui elle avait rendez-vous au collège. Le principal a également reçu des coups en voulant s'interposer. Les deux ont porté plainte.

Les faits se sont déroulés lundi en début d'après-midi. L'enseignante recevait les parents d'un élève de sixième, pour un mot transmis dans le carnet de liaison . Mais la rencontre a dégénéré. Le couple a alors agressé la professeure. "Très violemment" précise la direction académique de l'Essonne qui s'est rapidement rendue sur place hier. En voulant s'interposer, le principal de l'établissement a également reçu des coups. Les deux ont porté plainte et les parents ont été entendus quelques heures plus tard au commissariat de Longjumeau et placés en garde à vue.

Les enseignants en "grève de solidarité"

Ce mardi, les professeurs du collège Les Dînes Chiens se sont mis en grève, "par solidarité" disent-ils. Leurs représentants doivent rencontrer l'inspecteur académique en fin de matinée pour discuter de la situation de cet établissement qui accueille près de 700 élèves de la sixième à la troisième. Une situation que certains enseignants dénoncent depuis plus d'un an. "Ils se sentent abandonnées et méprisés" assure Christophe Gasselin, secrétaire général du syndicat FO pour les collèges en Essonne. "Ils ont déjà envoyé des courriers pour demander deux assistants d'éducation et un conseiller principal d'éducation en plus. Mais sans réponse, dans ce collège où l'encadrement est insuffisant" estime le syndicaliste.