"Est-ce qu'on va profiter de nos vacances ?" Une Mayennaise hésite à aller à Barcelone après l'attentat

Originaire de Laval, Cyrielle et plusieurs amis devaient partir à Barcelone en début de semaine prochaine. Après l'attentat de jeudi soir, rien n'est moins sûr. "Je ne sais pas si la situation sera plus sereine" raconte-t-elle.

Tout était calé dans l'esprit de Cyrielle, 25 ans, originaire de Laval. "On voulait faire un petit tour à Barcelone, à Saragosse ensuite et on rentre après en France". Mais l'attentat de jeudi soir sur les Ramblas a changé la donne. "Avec mon copain, au départ, on s’est dit qu’on irait quand même. Que d’ici quelques jours, ce serait sûrement apaisé. Après finalement, on s’est dit ‘est-ce que c’est nécessaire de partir à Barcelone ? Est-ce qu’on n’irait pas plutôt qu'à Saragosse ?’ On ne s’inquiète pas trop pour notre sécurité mais la situation est tendue et ce n’est peut-être pas nécessaire de faire un séjour dans des conditions comme ça. Je ne sais pas si la situation serait très sereine", confesse-t-elle.

Ils ont d'autres choses à gérer que des touristes supplémentaires en ce moment

Actuellement en vacances à Pornic et "coupée du monde", c’est sa sœur qui l’a prévenue par SMS pour l'attentat. "Pour être honnête, j’ai pensé 'encore une attaque' mais je n'ai pas pensé forcément à mon voyage. On se dit d'abord ‘mince encore un malheur’. On se demande si on y va. Pour l’instant je ne m’en rends pas encore compte. Est-ce que je vais être tendue ? Apeurée ? Est-ce que je vais profiter de mon voyage ? Ressentir une atmosphère pesante ? On se demande comment vont se sentir les habitants, les touristes. J’ai l’impression que je vais partir en disant ‘c’est bon, c’est passé, tant pis on essaie de profiter’ mais peut-être que là-bas je ressentirai cette ambiance", explique la jeune femme, encore dans le doute.