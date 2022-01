Grégory, le propriétaire d'une maison au Crès (Hérault) répond aux accusations et à la colère de ses voisins. Selon lui, sa résidence principale n'est pas louée tous les week-ends et il s'estime victime de la jalousie des habitants du quartier Maumarin.

"On est dans le mensonge et l'exagération", le loueur d'une maison au Crès répond à la colère de ses voisins

"Depuis une semaine, j'ai le sentiment d'être un délinquant." Suite au ras-le-bol de ses voisins, cet habitant du quartier résidentiel de Maumarin au Crès près de Montpellier répond point par point aux accusations de fêtes organisées chez lui. Les riverains de sa villa expliquent vivre un enfer depuis près d'un an à cause des multiples locations sur la plateforme Abritel ce qui provoquerait du bruit, des stationnements gênants et des débordements. "Je suis un bailleur et aucunement un organisateur de soirées", précise d'entrée le père de famille.

Selon les voisins, ces locations attireraient en réalité plusieurs dizaine voire centaine de personnes. "Je n'ai pas de pouvoir de police", répond Grégory. "Une fois que j'ai cédé les clés de ma maison, je ne peux pas vérifier s'il y a bien six personnes comme le stipule l'annonce." Cet enseignant tient aussi à indiquer qu'il ne loue pas sa résidence tous les week-ends : "j'ai deux enfants qui sont loin. Ils viennent régulièrement donc je ne peux pas m'absenter tous les samedis et dimanches comme l'affirme mes voisins".

"Je suis enseignant, bailleur mais pas organisateur de soirées"

"Vous n'entendez rien"

Sur la question du matériel de sonorisation dans son sous-sol, Grégory assume : "je l'exploite parce que je suis musicien-compositeur". Pour prouver sa bonne foie, l'habitant du Crès a allumé son équipement pour mettre de la musique relativement fort. "Si vous allez dehors avec les fenêtres fermées, vous n'entendez rien", constate-t-il. Il assume ne jamais avoir reçu de PV la part des gendarmes sur la question d'éventuelles nuisances sonores lors des week-ends de location.

Sur les débordements à l'extérieur de sa maison, Grégory affirme "qu'il n'est pas au courant."

Une guerre de voisinage ?

Pour le bailleur, c'est une certitude : il s'agit d'une guerre de clocher. "J'ai une maison qui est assez grande avec un sous-sol, elle peu faire envie à mes voisins et évidemment ça dérange", analyse Grégory. "J'ai essayé de nouer une relation sympathique avec eux mais ils sont jaloux que je tire bénéfice de ma maison", conclut-il.